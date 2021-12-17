快訊／最新民調：開放萊豬進口有助台灣經貿　54.7％國人贊同

▲反萊豬公投案結果備受矚目。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數，針對外界高度關注的「反萊豬」公投案，中華亞太菁英交流協會17日公布「決戰1218公投衝擊」民意調查結果，結果發現，54.7％國人表態開放符合國際標準的美豬有助經貿，也有58.5％國人認為國民黨執政時開放萊牛進口，現在卻反對萊豬是雙重標準，但仍有23.7％民眾認為不是。

中華亞太菁英交流協會今天上午公布最新民調，結果發現，有超過半數國人（54.7％）認為開放符合國際標準的美豬，對台灣發展經貿有幫助，且有近6成（58.5%）國人認為當初國民黨開放萊牛，現在卻反對開放萊豬是雙重標準，僅有23.7％認為不是。

至於反萊豬公投通對台灣經貿發展衝擊的認知，民調揭露，有42.8％承認對台灣發展經貿將有負面影響，只有32.5%認為是正面影響；此外，也有35.9％民眾擔憂禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，將對台灣股市帶來負面影響，只有27.8%認為是正面的；在對台灣至為重要的台美關係上，則是有46.0％的民眾，認為禁止含萊克多巴胺的美豬公投通過，勢必對台美關係帶來負面衝擊，只有29.8％認為是正面影響。

中華亞太菁英交流協會分析，從整體民調數據來看，對於近期反萊豬公投可能通過對於台灣未來經濟發展帶來的影響，不僅近期紛紛出來表態的產業界、財經界提出示警，越來越多的國人也開始擔憂反萊豬公投如果通過，對台灣未來的國際貿易、股市漲跌、台美關係將會帶來的負面衝擊；其中，特別是20至40歲的年輕族群，在各項議題擔憂上的表態更為明顯。公投前夕，本次民調的發佈，也突顯出了多數國人正更為清楚的理解到反萊豬公投是一項攸關台灣經貿發展前途的重要公投議題。

本次民調訪問係於110年12月14日至15日進行訪問。此次成功訪問1006位18歲以上有投票權的民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%，調查以台灣地區住宅電話為母體，並市話、手機併用的雙底冊抽樣方式。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▼中華亞太菁英交流協會今天公布最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）





其他人也看了這些新聞...

►四大公投1982萬人有投票權 通過門檻495萬票

►1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投 公投票分四種顏色、記得帶三寶

►懶人包／四大公投怎麼投 主文重點、正反意見、各黨立場一次看