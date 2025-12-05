美光宣布退出Crucial消費型業務　2026年前完成出貨、聚焦企業級市場

▲Crucial X10 Pro 4TB Portable SSD。（示意圖／官網）

記者吳立言／綜合報導

記憶體與儲存方案大廠美光科技（Micron Technology）宣布，將正式退出旗下 Crucial 消費產品業務，未來將不再於全球零售通路販售 Crucial 品牌的記憶體與儲存產品。

根據美光於美國時間 12 月 3 日發布的官方新聞稿（Micron Announces Exit from Crucial Consumer Business），公司將持續供應 Crucial 消費型產品至 2026 會計年度第 2 季（約 2026 年 2 月）為止，並在過渡期與合作夥伴保持協作，同時提供既有產品的保固與技術支援。美光也強調，企業級 Micron 品牌產品的商用通路供應將不受影響。

美光指出，隨著人工智慧推動資料中心持續成長，記憶體與儲存需求同步大幅增加。為能將產能與資源集中於快速成長的企業與大型客戶，做出退出 Crucial 消費市場的決策。美光科技執行副總裁暨商務長 Sumit Sadana 表示，Crucial 在過去 29 年建立起技術領導力、品質與可靠度口碑，並特別感謝全球使用者、合作夥伴與員工的支持。

聲明中也提到，此決策是美光加速調整產品組合、聚焦長期具成長潛力市場的重要環節。未來將持續優化企業與商用市場的產品供應，以提升整體營運表現並為客戶與股東創造更大價值。同時，美光也將優先透過內部職位調動方式，降低此業務調整對員工造成的衝擊。