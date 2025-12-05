　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白聯手杯葛總預算審查　王婉諭嘆：只是在壓縮討論時間

▲▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

明年度的總預算審查至今仍未排審，對此，時代力量黨主席王婉諭今（5日）直言，藍白選擇一路杯葛到最後，就只是在壓縮討論時間，掌握多數的一方，如果真的想要好好審查，更應該及早開始，針對每一筆預算實質討論、刪減，為人民把關。

王婉諭表示，2025年已經快要結束了，只剩下不到一個月的時間就要邁入 2026 年，但明年的總預算到現在還沒開始審查，八字都還沒有一撇。

王婉諭指出，從9月底開始，行政院就已經把預算送入國會，但多次協商未果之下，至今連委員會都無法排審，可以想像，去年預算審查的亂象，今年幾乎必定重演。

王婉諭說明，立委為了衝數字亂提案、為了趕進度亂審查，甚至為了算業績又統刪，本來總預算審查可以從從容容，現在真的會搞到連滾帶爬。

然而王婉諭直言，在野黨完全沒有理由這麼做，掌握多數的一方，如果真的想要好好審查，更應該及早開始，針對每一筆預算實質討論、刪減，為人民把關。

最後，王婉諭指出，藍白選擇一路杯葛到最後，就只是在壓縮討論時間，搞到最後一團亂，連「國防特別預算」也被院會退回程序委員會，無法進入委員會審查，她不禁質疑，這背後的政治考量是什麼？在野黨難道反對增加國防預算？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小紅書拒配合打詐！　綠曝Line、Meta都配合：為何要給例
快訊／35歲女開遊覽車撞機車！　騎士當場死亡
鯛魚排抽驗出大包！　漁民阿伯「大度不提告」：以後注意就好
快訊／8歲兒被爆霸凌同學　賴瑞隆道歉自責：先動手就是不對
突禁小紅書惹議　總統府：尊重、支持內政部決策
快訊／TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺！　粉絲崩潰轉圈圈
快訊／逢甲商圈驚悚墜樓！　男頭部重創慘死
《信號2》恐永遠石沉大海！　網崩潰：我等了10年
勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

突禁小紅書掀熱議　總統府：尊重、支持內政部的決策

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

賴政府突禁小紅書　許甫酸：只許州官印橘書、不許百姓看紅書

內政部突禁小紅書　柳采葳揭民進黨政府真正目的

臉書因打詐被重罰逾千萬　綠委：小紅書不配合台灣法律才遭禁

否認在等「黃袍加身」　李四川：要我承擔一定照黨機制處理

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

誤判「毒鯛」風波延燒　許宇甄批高市府失能、全額賠償漁民損失

內政部為打詐封鎖小紅書挨轟　綠議員：那就不要靠北政府不做事

小紅書拒配合打詐遭封1年　綠營曝Line、Meta都配合：為何要給例外？

快訊／8歲兒子霸凌同學惹議　賴瑞隆自責道歉：先動手就是不對

突禁小紅書掀熱議　總統府：尊重、支持內政部的決策

小紅書遭封一年！　藍委轟「打詐抓錯方向」預言：下個是淘寶

賴政府突禁小紅書　許甫酸：只許州官印橘書、不許百姓看紅書

內政部突禁小紅書　柳采葳揭民進黨政府真正目的

臉書因打詐被重罰逾千萬　綠委：小紅書不配合台灣法律才遭禁

否認在等「黃袍加身」　李四川：要我承擔一定照黨機制處理

人類創作地位被挑戰？黃仁勳：未來兩三年90%新知識將由AI生成

支付寶大當機！客服被投訴到癱瘓　阿里系淘寶閒魚也跟著崩

為湖人勝利犧牲！詹皇連1297場神紀錄中斷　八村壘曝絕殺前對話

國道行車飛來塑膠袋！駕駛冷靜「盲開28秒」　嚇出一身汗

體育生說不！想證明體育班不是猴子　卻被教練要脅退隊

體育生說不！學姐受教練指示圍毆霸凌　要她睡地板

體育生說不！教練恐嚇退隊就找黑道斷手指

男國3草屯路段自撞「車子橫路中」害3車連環撞　零件噴滿地

才剛宣布開唱！　炎亞綸首場曼谷演唱會「不可抗力」延期

體育生說不！籃球隊入監獄　她被恩准「跪」在鐵櫃裡睡覺

【龜勸不聽】象龜打架把同事弄翻車 牠被飼養員拉開還想回頭打

政治熱門新聞

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

即／賴瑞隆兒涉校園霸凌　陳其邁要求公正調查

陳玉珍要修法「助理費除罪化」藍綠白助理全炸鍋　立法院付委審查

鯛魚排藥檢出大包！藍營怒轟高市府

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

封鎖小紅書　郭正亮：乾脆禁TikTok

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

打詐封小紅書　沈伯洋3字曝關鍵問題

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

更多熱門

相關新聞

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

「攻擊鐵路人員」關3年罰30萬！立院初審通過　黃牛票最高罰50倍

台鐵今年至11月中已發生14起員工遭旅客暴力攻擊事件，比照「急診室暴力」，立法院交通委員會今初審通過《鐵路法》修法，以強暴、脅迫、恐嚇或非法方法妨害鐵路從業人員執勤，處3年以下有期徒刑，併科30萬元罰金。

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

關鍵字：

王婉諭時代力量總預算立法院

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

粿粿傳與范姜談定離婚協議　「范姜不會再咬王子」

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

不只1人　賴瑞隆兒涉霸凌3同學

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

《信號》趙震雄遭爆「曾偷車性侵」多次涉案

即／衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍　陳其邁道歉

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

台女月薪3萬嫌水電工髒又臭　一聽真實收入秒改口

「台灣封小紅書」登微博熱搜　陸網笑了

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面