藍議員酸「封小紅書」：怕年輕人看到大陸真實生活？

▲侯漢廷：封小紅書怕年輕人看到大陸真實生活？（圖／翻攝臉書／侯漢廷）

記者葉國吏／綜合報導

台灣內政部4日宣布，小紅書因涉詐1706件、金額超過2億元，即日起暫時封禁一年。台北市議員侯漢廷質疑，這波封禁行動背後，民進黨真正擔心的是年輕人透過小紅書接觸到中國真實生活。

內政部表示，台灣兩年來小紅書涉詐案高達1706件，財損超過2億，因此決定即日起對小紅書APP採取網路封鎖措施，暫定一年。台北市議員侯漢廷則在臉書上指出，台灣民眾每天在臉書被詐騙的金額高達4億元，數據顯示臉書相關詐騙占比遠高於小紅書，卻未見政府對臉書有類似動作。

侯漢廷進一步表示，民進黨對於真正詐騙大本營的問題毫無對策，卻針對小紅書「重拳出擊」，質疑政府是「抓小放大」，做法形同「因噎廢食」。他呼籲應加強兩岸司法合作，而不是一刀切封鎖，讓正常用戶也受波及。

他也提到，小紅書內容以美妝、旅遊、時尚等生活話題為主，政治議題極少。侯漢廷認為，政府封禁小紅書，其實是擔心年輕人不再只看民進黨希望他們看到的內容。美國總統川普（Donald Trump）都未全面封禁小紅書，台灣卻選擇走向資訊封鎖，讓人質疑這是否是民主社會應有的作法。