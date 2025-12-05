　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯漢廷酸「封小紅書」：怕年輕人看到大陸真實生活？

▲▼侯漢廷：封小紅書怕年輕人看到大陸真實生活？（圖／翻攝臉書／侯漢廷）

▲侯漢廷：封小紅書怕年輕人看到大陸真實生活？（圖／翻攝臉書／侯漢廷）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣內政部4日宣布，小紅書因涉詐1706件、金額超過2億元，即日起暫時封禁一年。台北市議員侯漢廷質疑，這波封禁行動背後，民進黨真正擔心的是年輕人透過小紅書接觸到中國真實生活。

內政部表示，台灣兩年來小紅書涉詐案高達1706件，財損超過2億，因此決定即日起對小紅書APP採取網路封鎖措施，暫定一年。台北市議員侯漢廷則在臉書上指出，台灣民眾每天在臉書被詐騙的金額高達4億元，數據顯示臉書相關詐騙占比遠高於小紅書，卻未見政府對臉書有類似動作。

侯漢廷進一步表示，民進黨對於真正詐騙大本營的問題毫無對策，卻針對小紅書「重拳出擊」，質疑政府是「抓小放大」，做法形同「因噎廢食」。他呼籲應加強兩岸司法合作，而不是一刀切封鎖，讓正常用戶也受波及。

他也提到，小紅書內容以美妝、旅遊、時尚等生活話題為主，政治議題極少。侯漢廷認為，政府封禁小紅書，其實是擔心年輕人不再只看民進黨希望他們看到的內容。美國總統川普（Donald Trump）都未全面封禁小紅書，台灣卻選擇走向資訊封鎖，讓人質疑這是否是民主社會應有的作法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　恩客驚見「大咖女主持人」
小紅書涉詐1706件「母公司已讀不回」　旅美台男中美人計
粿粿傳與范姜談定離婚協議　贍養費外加「范姜不再咬王子」
林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將
不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸
新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」
降息預期升高美股幾平盤　Meta漲超3%推升標普500

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍議員酸「封小紅書」：怕年輕人看到大陸真實生活？

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

臉書詐騙最多卻封小紅書　沈伯洋曝關鍵問題：不能查

郭正亮指「封鎖小紅書」得罪Z世代：下一步乾脆禁TikTok

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

藍議員酸「封小紅書」：怕年輕人看到大陸真實生活？

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

臉書詐騙最多卻封小紅書　沈伯洋曝關鍵問題：不能查

郭正亮指「封鎖小紅書」得罪Z世代：下一步乾脆禁TikTok

不只一人受害！賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」　校方還原時間軸

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

北市嚴重車禍！公車追撞前車　女騎士右小腿恐截肢

超微AI晶片獲准出口中國　蘇姿丰：按規定繳15%稅金

布恩領軍！洋基公布2026教練團名單　提拔菲奧里托成焦點

台灣封鎖小紅書1年　兩岸網友熱議「翻牆VPN」

小熊正式加入爭奪今井達也行列！輪值補強不停歇

烏控俄綁架孩童「送北韓」再教育　多達165處營地運作中

陸突丟包3詐欺犯「自行搭機」返台　刑事局急奔松山機場

林岱安揮別統一獅　7年大約加盟富邦悍將

范瑋琪遭網暴5年多終於不忍了！反擊酸民「可以不要聽」：不需攻擊家人

裕民看明年散裝船運會比今年好　慧洋認為很樂觀

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民

政治熱門新聞

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

賴瑞隆兒涉校園霸凌3同學！校方還原時間軸

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

即／市長參選人之子涉霸凌！賴瑞隆回應了

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

談2026藍白合作　柯文哲直言「規則清楚就好」：別再讓趴數

封鎖小紅書　郭正亮：乾脆禁TikTok

親自開疆闢土？　柯文哲突自爆：自動請纓住南部

黃國昌「一副要被抓去的樣子」　柯文哲擔憂：還吹牛D槽很滿

賴清德喊願助中國解決經濟問題　柯文哲驚：賴清德通匪！

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

更多熱門

相關新聞

小紅書涉詐1706件　母公司已讀不回

小紅書涉詐1706件　母公司已讀不回

小紅書APP涉詐事件累積達1706件，內政部發函給小紅書母公司「行吟信息科技」，要求改善遭「已讀不回」，也無法開罰。刑事局指出，一名旅居美國的台灣男子今年2月就在小紅書上被女網友詐騙35萬元，另外高雄也有男子被以投資名義騙走14.5萬元，目前均求償無門。

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

數發部列「詐騙媒介」排行榜　小紅書沒入榜

打詐封小紅書　沈伯洋3字曝關鍵問題

打詐封小紅書　沈伯洋3字曝關鍵問題

小紅書「騙子集散地」陸媒也點頭　假貨禁藥都賣

小紅書「騙子集散地」陸媒也點頭　假貨禁藥都賣

封鎖小紅書　郭正亮：乾脆禁TikTok

封鎖小紅書　郭正亮：乾脆禁TikTok

關鍵字：

小紅書

讀者迴響

熱門新聞

獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　客人名單驚見大咖女主持人

工人清洗儲槽被炸飛　頭部破裂亡

Joeman默認有女友　新歡身分疑曝光

即／台灣鯛關鍵女研究助理找到了！

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

賴瑞隆兒涉校園霸凌3同學！校方還原時間軸

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆倒了

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

最難搞大男人星座 Top 3

利菁曬聚餐照！　「6大天后一字排開」

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

更多

最夯影音

更多
都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點
股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

國道豐原死亡車禍

國道豐原死亡車禍

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

黃仁勳拜會川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面