「總統不可帶頭騙人」　趙少康批蔡英文曲解萊豬：只佔美豬一小部分

▲中廣董事長趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於明（18日）登場，總統蔡英文昨（16日）於臉書發文列出5個「不同意反對美豬進口」的理由，中廣董事長趙少康17日批評，萊豬只佔美豬的一小部分，蔡英文擴大解釋成反萊豬就是反美豬、反美豬就是反美國，這是挑撥國民跟美國人的感情，「總統不可以騙人、尤其不可以帶頭欺騙人」。

針對蔡英文的貼文，趙少康今天受訪時表示，「我覺得她亂講，我覺得一個總統要誠實，總統不可以騙人、尤其不可以帶頭欺騙人」。

趙少康質疑，明明是反萊豬怎麼變反美豬呢？萊豬只是美豬的一小部分「可能20%」，把它擴大解釋成反萊豬就是反美豬、反美豬就是反美國，這是挑撥我們國民跟美國人的感情。

趙少康強調，事實上真正反美豬的是民進黨政府，所以她（蔡政府政策）才學校不吃、學生不吃、軍警不吃、運動選手不吃、554萬人不吃，「真正反美豬的是蔡英文，不要挑撥我們跟美國人的感情」。

針對第三接收站遷離公投，趙少康批評，只是要三接遷離、不是不要蓋三接，你（民進黨政府）一定要把拒絕三接蓋在藻礁、破壞藻礁講成拒絕三接，「我覺得這太壞了，這是誤導欺騙我們國民」，不應該這樣。

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