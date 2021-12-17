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民進黨拚公投4不「海陸連線」　潛水客自拍：陸打壓不比深海水壓

▲▼潛水客在海裡比出「四個不同意」。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲潛水客在海裡比出「四個不同意」。（圖／周春米國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

明天就是1218公投投票日，民進黨立委周春米17日與4名潛水民眾連線，潛入海底比出「四個不同意」的雙手叉叉手勢，透過潛水做另類的意見表達，讓國人知道「四個不同意，海底幫打氣」，也說「深深感受中國的打壓絕對比不上深海的水壓」。

周春米表示，這群熱愛潛水的朋友，特別提供在水底的影片、照片，就是希望達到海陸連線的氣勢，也呼籲全民用公投票讓台灣的未來，在經濟、環境、政治上都可以更有力。

周春米指出，民進黨面對1218公投議題，盡力向民眾說明、分析對台灣未來發展的利弊得失，透過國政說明會、街頭宣講、簡訊請託、電話語音、電視辯論、車隊掃街等形式，就是要將公投「四個不同意」的訴求，全面、完整的表達給鄉親。

響應潛水行動的民眾也說，他們在海底站出來，「深深感受中國的打壓絕對比不上深海的水壓」，希望大家無論面對多大的壓力，都要堅強喊出四個不同意，並且在12月18日投下4個不同意，讓台灣更有力。

▲▼潛水客在海裡比出「四個不同意」。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼潛水客在海裡比出「四個不同意」。（圖／周春米國會辦公室提供）

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