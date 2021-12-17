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美通過勃恩斯任駐華大使　精通英法希阿4種語言...不會說中文

▲美國駐華大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

▲美國駐華大使確定由勃恩斯（Nicholas Burns）上任。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國參議院於當地時間16日投票通過尼古拉斯·勃恩斯（Nicholas Burns）的駐華大使任命案，結束美國駐華大使空缺超過1年的局面。公開資訊顯示，勃恩斯是一名擁有超25年資歷的資深外交官，曾任美國副國務卿、國務院發言人、駐希臘大使和常駐北約代表等職務，精通英語、法與、希臘語和阿拉伯語，不過，不會說中文或成勃恩斯任駐華大使的劣勢。

▲▼美國駐中大使人選勃恩斯（Nicholas Burns）。（圖／路透）

▲勃恩斯曾任美國國務次卿，具有豐富的外交官經驗。（圖／路透）

現年65歲的勃恩斯目前為美智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）的執行董事，兼任哈佛大學甘迺迪政府學院教授。在拜登總統競選期間，勃恩斯曾提供外交政策方面的建議，和現任國務卿布林肯、氣候特使凱瑞及白宮安全顧問蘇利文等拜登政府成員皆是舊識。

勃恩斯精通英語、法語、希臘語及阿拉伯語，但他不會說中文也非是中國政策專家，在中美外交關係仍處於緊張的情況下，被拜登政府選中任此要職，主要還是得借重他的豐富能力、經驗和對外交機制的掌握。

對於兩岸及中美關係，勃恩斯在出席聽證會時曾提到，希望美國繼續信守一個中國原則，但他同時也呼籲美國持續深化對台灣安保的支持，還批評中國的西藏和新疆政策。對此，大陸外交部發言人汪文斌則回應，希望勃恩斯多說建設性的話，多做建設性的事，為促進中美關係和兩國人民友誼發揮建設性的作用。

歐巴馬時期的亞洲事務最高顧問麥艾文（evan medeiros）認為，拜登政府選擇勃恩斯任駐華大使，證明美國現在需要一個「理解大國政治、會做事而不是作秀的人，這也代表美國政府希望駐華大使能在兩國關係中扮演更關鍵作用。」

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