5至11歲童打輝瑞患心肌炎！　美CDC：已有8人出現症狀

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）初批准5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在11月初批准5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗，目前已施打超過700萬劑疫苗，而最新施打數據顯示，已經出現8例兒童接種後出現心肌炎的病例。

根據《路透社》報導，CDC在4日表示，目前已收到8例5至11歲兒童在施打輝瑞BNT疫苗後，出現心肌炎症狀的病例，但並未說明心肌炎和疫苗間的關聯，也沒有透露此年齡組的發病率。目前5至11歲的孩童已施打超過700萬劑疫苗，其中第一劑510萬劑，第二劑為200萬劑。

CDC先前數據顯示，16至17歲少年接種完疫苗後，心肌炎的發病率為69％，而12至15歲則為40％。CDC主任瓦蘭絲基（Rochelle Walensky）曾指出，疫情帶來的風險對孩子太高也太具有破壞性，學校關閉讓孩子持續待在家，也對孩童的社交和心理健康帶來負面影響，因此讓孩童接種適合的劑量會是最佳解方。

美國食物及藥物管制署（FDA）於10月29日批准5歲至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗，CDC則在11月2日正式通過，每名兒童接種劑量為10微克；先前為12歲和以上對象的施打劑量為30微克。

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