　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸房企庫存壓力大！ 11月城市新成屋及二手屋漲價城市跌至個位數

▲中國,房價,買房,年輕人,住房。（圖／CFP視覺中國）

▲大陸國家統計局公布11月70城房價數據。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局近日公布11月70城房價數據，新成屋及二手屋漲價城市均降至個位數，各線城市房價持續回落。環比數據顯示，新成屋價格上漲城市數字「六連減」，在11月時降至9城，下跌城市則增加至59座；二手屋價格上漲城市則是「八連減」，11月僅3城上漲，下跌城市達到63座，較10月減少1城。

▲▼深圳房市。（圖／CFP）

▲11月大陸一線城市房價還持平，二三線城市房價持續回落。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，新房（新屋）價格僅一線城市環比持平，二線城市連續2個月回落，三線城市連續3個月回落；二手房（二手屋）價格一線和二線城市均為連續3個月環比下跌，三線城市則達到5個月。

中原地產首席分析師張大偉分析指出，這是最近7年來房價數據最差的一次，「二手房價格第一次出現僅3城上漲的現象，新房價格59城下調也是市場罕見。」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析稱，11月房價下跌城市量創近7年新高，代表目前房企壓力比較大，尤其是庫存積壓壓力很大，使得房價普遍以下降為主，「二手房價跌幅呈現擴大態勢，下跌程度要大於新房，尤其是信貸政策放鬆的情況下，新房可能優勢更大，二手房房東和購房者都呈現了觀望的情緒。」

張大偉指出，11月房地產調控政策最大的特點是，政策暖風頻吹，央行等部委頻繁釋放維穩信號，部分城市也結合當地市場特點，發佈相關穩定市場政策，從公積金貸款額度、房貸利率、人才購房補貼、預售條件等方面給予市場信心。

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
快訊／桃園某防疫旅館8確診　「完整時間軸」曝光
公車婦昏迷　小六女童「求救音檔」曝光！
疫情拉警報！　陳時中：第三劑間隔「傾向縮短」
快訊／桃園某防疫旅館8確診　鄭文燦「不排除空調傳染」
王力宏爆劈腿BY2妹「親密照」曝光！　公司回應了
快訊／桃園某防疫旅館8確診！擴大採檢374人　4人聯繫不上
北市某防疫旅館男染疫　曾赴美表演！19名團員、同層旅客PCR
陳佩琪「morning eating」遭笑英文差　醫師曝真相
國民黨4大公投輸定？　他看民調結果：後天沒一個能過
《玩很大》加入5個新主持！　大咖男神現身
引爆現場曝光！神秘男奔工地丟爆裂物：出事不負責
空軍指F-16撞山是個人因素！　飛官父悲痛喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察　3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

立陶宛駐中官員傳遭脅迫　陸駁斥：不反思錯誤還推卸責任

陸房企庫存壓力大！ 11月城市新成屋及二手屋漲價城市跌至個位數

浙江疫情狂燒　三元材料、鈷鹽廠被迫停工

獨生女意外亡！她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

《環球時報》總編輯胡錫進退休　將擔任特約評論員

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

「防沉迷」衝擊營收？騰訊：研發遊戲不是為了賺未成年人的錢

ECFA明年繼續的訊號？　陸學者：持續加強兩岸經貿合作發展

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

幼稚園要求帶「一盆多肉」到校觀察　3歲娃拎一包「豬肉絲」來了！

立陶宛駐中官員傳遭脅迫　陸駁斥：不反思錯誤還推卸責任

陸房企庫存壓力大！ 11月城市新成屋及二手屋漲價城市跌至個位數

浙江疫情狂燒　三元材料、鈷鹽廠被迫停工

獨生女意外亡！她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

山西盜採煤礦透水意外致22人受困　簡陋工事僅數根鋼管支撐井口

《環球時報》總編輯胡錫進退休　將擔任特約評論員

陸短影音「二次創作」涼了！ 未經授權不得改編剪輯電影、電視劇

「防沉迷」衝擊營收？騰訊：研發遊戲不是為了賺未成年人的錢

ECFA明年繼續的訊號？　陸學者：持續加強兩岸經貿合作發展

揪同事喝爆！超商限定5天「美式、拿鐵買2送2」

女喝到斷片醉倒便利商店旁　遭2男撿屍「後座瘋狂性侵」15分鐘

桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦公布「完整時間軸」

高鐵整潔100分「坐過就回不去」　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

蕾菈驚曝「動全麻手術」喉嚨壞了！激帥現身尾牙：沒人發現我身上的秘密

44歲男年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍：我們不要再連繫

珍珠落在迪麗熱巴事業線上吸睛　氣場全開升級當珠寶全球代言人

像被鳥類襲擊般討厭　搬運變色龍「別從上方猛抓」…請伸手當樹枝

太平回收場大火塑膠惡臭彌漫8小時　違反空污法罰10萬

股匯脫鉤！新台幣收盤貶值 1.3分　收在27.817元

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

年輕夫妻中毒身亡留下8子女…大伯全收養

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

網紅吃燒烤討免單　女店員1句嗆爆

大陸宣布 2022年繼續實施ECFA

陪睡保姆「白天做飯晚上陪床」月薪曝

突破新能源車氫電池「卡脖子」技術 陸首條質子交換膜產線投產

23歲正妹上班路上離奇失蹤　最後身影曝

博士爸逼5歲女兒學「高等數學」到半夜

衣服掉窗台撿不到！他派「活大閘蟹」取回　

愛奇藝會員漲價2成　陸網罵：自以為Netflix？

紹興確診破200例！官方急蓋「臨時隔離房」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

更多熱門

相關新聞

台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員「6都第2貴」

台中防疫旅館春節住7天噴近3萬　議員「6都第2貴」

今年國內新冠疫情趨緩，許多去年沒回國過年的市民都安排今年返鄉，不過有市議員指出，台中市的防疫旅館「又貴又缺」，是六都當中第二昂貴，僅比台北市便宜，若在春節期間調整到一天4000元計算，7天就得花2萬8000元，當中可能還不包括餐費，呼籲市府能比照台北市政府給予補助。

9千億預售案量擠在北台灣　「打房紅利」恐湧向成屋

9千億預售案量擠在北台灣　「打房紅利」恐湧向成屋

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

習近平視訊會晤普丁：要增加聯合行動

習近平視訊會晤普丁：要增加聯合行動

關鍵字：

房市買房限購中國調控房價二手房新房

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

王力宏認離婚近照曝光！臉圓一圈敬業擺笑容

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面