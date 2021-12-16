陸房企庫存壓力大！ 11月城市新成屋及二手屋漲價城市跌至個位數

▲大陸國家統計局公布11月70城房價數據。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局近日公布11月70城房價數據，新成屋及二手屋漲價城市均降至個位數，各線城市房價持續回落。環比數據顯示，新成屋價格上漲城市數字「六連減」，在11月時降至9城，下跌城市則增加至59座；二手屋價格上漲城市則是「八連減」，11月僅3城上漲，下跌城市達到63座，較10月減少1城。

▲11月大陸一線城市房價還持平，二三線城市房價持續回落。（圖／CFP）

《中新經緯》報導，新房（新屋）價格僅一線城市環比持平，二線城市連續2個月回落，三線城市連續3個月回落；二手房（二手屋）價格一線和二線城市均為連續3個月環比下跌，三線城市則達到5個月。

中原地產首席分析師張大偉分析指出，這是最近7年來房價數據最差的一次，「二手房價格第一次出現僅3城上漲的現象，新房價格59城下調也是市場罕見。」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析稱，11月房價下跌城市量創近7年新高，代表目前房企壓力比較大，尤其是庫存積壓壓力很大，使得房價普遍以下降為主，「二手房價跌幅呈現擴大態勢，下跌程度要大於新房，尤其是信貸政策放鬆的情況下，新房可能優勢更大，二手房房東和購房者都呈現了觀望的情緒。」

張大偉指出，11月房地產調控政策最大的特點是，政策暖風頻吹，央行等部委頻繁釋放維穩信號，部分城市也結合當地市場特點，發佈相關穩定市場政策，從公積金貸款額度、房貸利率、人才購房補貼、預售條件等方面給予市場信心。