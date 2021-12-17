機車擦撞45萬瑞士名錶受損　騎士求償24萬獲賠119元

記者黃翊婷／綜合報導

高雄李姓男子今年5月與另一名李姓騎士發生擦撞，他不滿機車毀損，價值港幣12.8萬（約新台幣45萬元）的名錶也受損，提告求償24萬餘元。不過，橋頭地院簡易庭認為，李男出示的手錶毀損照片並非在事故發生後立即拍攝，難以證實與車禍有關，最終判騎士應賠償119元，全案仍可上訴。

▲江詩丹頓是瑞士名貴鐘錶品牌。（示意圖／ETtoday資料照，記者陳雅韻攝，非本案受損手錶。）

李男在判決書中主張，今年5月29日上午8時許騎車外出時，因為李姓騎士會車沒有保持適當間隔，與他發生碰撞，導致機車受損，零件修繕費用合計為3855元；此外，當時他的左手戴著價值港幣12.8萬的名錶（廠牌：江詩丹頓），也因為碰撞受損，因此決定提告求償修車費用以及手錶價格換算新台幣的半數，共24萬647元。

對此，李姓騎士表示，對於賠償修車費用、過失比例一人一半、事故發生原因等等都沒有意見，但李男無法證明手錶毀損與車禍有關，況且他的機車也撞壞了，修車費用共2900元，李男應該也要賠償一半金額。

橋頭地院簡易庭認為，經過相關單位驗證，兩車發生擦撞，雙方應各負擔50％的過失比例，加上機車折舊等因素，李男可請求的修車費用經過失相抵，應降為482元。

至於手錶的部分，法官指出，李男雖然提出手錶毀損的照片、購買證明及發票等證據，但該照片並非在事故發生後立即拍攝，況且從警察到場到製作完筆錄之間，都沒有人提及手錶受損一事，因此難以認定是車禍造成其毀損。

法官接著說，李男可求償的修車費用為482元，依據《民法》第334條第1項規定，李姓騎士也可求償363元的修車費，雙方損害賠償相互抵消，最終裁定騎士應賠償金額為119元，全案仍可上訴。