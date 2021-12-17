「行人庇護島」5個月擊翻3車　照片曝光驚人巧合

記者黃翊婷／綜合報導

彰化和美鎮彰美路與孝德路口的行人庇護島，因為5個月內發生3起翻車事故，掀起網友熱議。彰化縣議員賴清美在臉書PO出3起事故的照片，發現翻覆車輛都是休旅車，忍不住感嘆，「如果可以小心行駛，就不會做好開通不到5個月，一直一直翻車。」

▲翻成4輪朝天的休旅車。（圖／翻攝自Facebook／彰化縣議員賴清美）

這座掀起爭議的行人庇護島位於和美鎮彰美路與孝德路口，彰化縣議員賴清美日前在臉書PO文，希望增設反光板或是防撞桿，或者增加高度，改變設計高度偏低的問題，對於夜間車輛可視性才會更高。沒想到文章一出，掀起網友一面倒對三寶駕駛狠酸，認為這是駕駛的問題，別牽拖庇護島的設計。

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對此，賴清美強調，「居民反映至少已經有3台汽車在這裡翻車！我知道行人穿越道設計的很安全」，所以希望駕駛都能遵守道路交通守則，後續會與相關單位進一步會勘，至少增設個反光板或防撞桿，讓路口更安全。

▼▲另外2台發生事故的車輛也是休旅車。（圖／彰化縣議員賴清美提供，下同）

然而網路上的討論還未平息，賴清美16日又在臉書貼出該行人庇護島的車禍照片，並留下一句「如果可以小心行駛，就不會做好開通不到5個月，一直一直翻車，3台恰巧都是休旅車。」

但網友們還是不買帳，並紛紛留言表示，「您的問題同時也是答案，就是駕駛人不小心啊，而且行人庇護島能有效阻隔這種不小心的駕駛往行人身上撞」、「未依標線行駛，地上不是有白虛線嗎？在那邊切西瓜，怪人家設計有問題，要是沒有那個，翻的就是行人了」、「駕駛有沒有問題才是主因吧」。

▼▲事發路口的行人庇護島被撞到滿是擦痕。

而本站今年1月曾報導《行人庇護島竟成「左轉車殺手」？錯！那是你太習慣過彎「切西瓜」》，所謂的行人庇護島，其實就是將原本的行人穿越道自道路分隔島方向退縮，並預留一行人待停區域，確保行人在過馬路時，即便遇到燈號轉換，仍有足夠的停留區域能夠保護自身安全；另外，行人庇護島最大的功用，是要避免駕駛在左切西瓜時，因視線死角而撞到其他用路人。

究竟這座行人庇護島最後會不會進行修改，顯然各界還有許多不同的意見，一切還得等到相關單位評估之後才能定案。