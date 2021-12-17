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你是我的眼！玉管處解說員溫暖指引　啟明學生完攀鹿林山麟趾山

▲玉山國家公園管理處帶領視障孩子用「心」看玉山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園管理處帶領視障孩子用「心」看玉山（下同）。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

「開放山林」不限於明眼人，視障者也能享有：在玉山國家公園管理處資深解說員的陪伴與引導下，10位視障孩子於11月間成功完成攀登塔塔加地區鹿林山與麟趾山，除了在麟趾山鞍部用自己的心「看見」玉山，也深刻體驗自然生態之美和玉管處人員的溫暖。

玉管處指出，台北市啟明學校月前透過中華民國五二三登山會協助申請，希望帶領視障孩子走進玉山山林；玉管處也積極協助提供相關需求，於11月14日順利牽引視障孩子們進行這次深度自然學習，透過嗅、聽、聞、觸等4感，感受山林及認識自然生態中生物多樣性的珍貴。

▲玉山國家公園管理處帶領視障孩子用「心」看玉山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園管理處帶領視障孩子用「心」看玉山。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，台灣水鹿及台灣山羌在塔塔加步道上散布排遺與腥臊味，也在乾涸水池邊留下深淺不一的腳印，同學們在冷冽清新的空氣中察覺這些氣味，又在暖陽下的草坡上滾動身軀，以另類感官方式與自然互動體驗；而秋天適逢台灣獼猴喜歡攝食的華山松毬果熟落，解說員印莉敏特於活動前數次探勘路線，收集大量獼猴食餘做為解說素材，也讓同學觸摸破損的毬果及嗅聞松脂，感受自然季節的運行，也讓他們更能身歷其境。

中華民國五二三登山會表示，這是啟明學校首次申請視障解說服務，行前服務團隊多次練習，期望除了讓孩子們身心獲得淬煉，也能真正認識玉山環境的美好，感謝印莉敏提供適性解說、取得雙方信任，開啟孩子們不曾被關閉的視覺外感官，也感受自然道地的溫馨並獲得攀登高峰經驗。
 

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