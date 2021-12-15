「我先去爬南峰」！女山友脫隊墜崖亡　陸空合力送她回家

▲玉山排雲山莊人員將南峰罹難山友揹負至空曠處，等待空勤直升機吊掛（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

42歲胡姓女子日前攀登玉山群峰，14日晚間不幸在南峰失聯，玉山排雲山莊人員經漏夜搜尋，今晨尋獲可能為失足墜崖、已無生命跡象的胡女，並以人力揹負方式運送至空曠處，近中午時間由空勤總隊直升機吊掛下山；玉山國家公園管理處提醒，冬季天黑得快、高山地區氣溫等條件惡化迅速，登山須確認日落時間，避免天色昏暗或摸黑下山，又因不熟知路況，造成嚴重後果。

玉管處指出，胡女和領隊楊姓女子2人於13日申請入山，預計首日先攀登玉山前峰、於圓峰山屋紮營，爾後再依序攀登玉山後五峰（南玉山、小南山、玉山南峰、東小南山、鹿山），並在17日下山。

但相關單位卻在昨晚7時許接獲楊女通報，指2人昨天依計畫完成南玉山行程，楊女因腳程較快，先返抵圓峰山屋，下午4時許卻收到胡女傳來訊息，表示要去先去爬玉山南峰，未料竟一去不返、遲遲聯繫不上，楊女因此緊急求援。

玉管處排雲山莊當下立刻派出3名保育巡查員出發，頂著深夜高山的低溫和不良視線，漏夜前往南峰搜救，可惜至晚間11點多仍無所獲、先返回圓峰山屋；今天清晨再度前往，上午7點多才在南峰下方峭壁尋獲胡女，但已明顯死亡，

隨後將遺體揹負至空曠處，空勤直升機於近中午時抵達、吊掛下山。

玉管處表示，冬季高山氣溫變化莫測，且日照時間短，對登山者而言往往造成意想不到的艱鉅挑戰，呼籲山友登山前除請儲足體能、裝備及正確的登山觀念，也務必循序漸進、量力而為，並請做足功課、熟知登山路線，預留回程的體力，同時記得攜帶緊急對外聯絡的通訊器材，如衛星電話、手機、無線電等。



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