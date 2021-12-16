女山友爬玉山疑「地面結霜」失足　墜50米摔裂頭慘死…遺體吊掛下山

▲胡女疑似因為地面結霜導致失足，墜落50公尺深谷。（圖／記者高堂堯翻攝）



記者柯振中／綜合報導

42歲的胡姓女子與楊姓女友人等人相約攀登玉山，14日在玉山南峰失足，墜落50公尺深谷，被尋獲時已明顯死亡，遺體由空勤總隊直昇機調掛下山。對此，知情人士透露，可能是因為地面結霜，才因此不慎失足。

玉山國家公園管理處說明，胡女與楊女等人攀登玉山群峰，13日申請入山、預計17日下山，第一天先登玉山前峰，在圓峰山屋紮營，14日按照計畫，要完成南玉山的行程。

楊女先一步回到圓峰山屋，下午4點收到胡女的訊息，被告知「要先去爬南峰」，沒想到就此失聯，嚇得楊女趕緊求援。

▼玉山排雲山莊人員將南峰罹難山友揹負至空曠處，等待空勤直升機吊掛。（圖／記者高堂堯翻攝）



玉管處排雲山莊得知消息，派出3名保育巡查員前往搜救，經過漏夜搜尋仍一無所獲，15日清晨再度出發找人，上午7點左右在南峰峭壁下找到胡女，但胡女已明顯身亡。被找到時，胡女頭部裂開、手部也有骨折，疑似是失溫導致身亡。

胡女的遺體由空勤總隊直昇機調掛下山，後續事件則交給警方處理。對此，有山友表示，當天天氣狀況好，但海拔高達3,800公尺，可能是因為地面結霜，胡女才不小心失足墜谷。山友說明，這處地形相當陡峭，又都是碎石坡路徑，若沒有防護，一不小心就可能失足。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘