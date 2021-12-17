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高雄加速中！4年拚建10529戶社會住宅　要擺脫六都倒數第二

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄左營區「崇實安居」社會住宅舉行動土典禮。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

在台積電等大廠陸續宣布投資高雄後，讓高雄房價持續看漲，而加速興建社會住宅實現居住正義，也是高雄市長陳其邁提出的因應對策之一。近來高雄加速社宅興建，興建目標也從原來的8800戶提升至10529戶，並力拼今年底之前達成開工率50%。

▲▼高雄加速中！4年拚建10529戶社會住宅　要擺脫六都倒數第二。（圖／翻攝自內政部不動產資訊平台）

▲高雄加速中！4年拚建10529戶社會住宅，要擺脫六都倒數第二。（圖／翻攝自內政部不動產資訊平台）

根據內政部不動產資訊平台公布的社會住宅推動進度，截至11月30日達成數的數據，六都中以新北市興辦社宅的數量最多，包含既有、新完工、興建中以及以決標待開工以及規劃中，中央加地方總計有3萬7868戶。其次為台北市的3萬1346戶，接著是桃園市1萬2772戶以及台中市1萬2268戶。

高雄的社宅數量在六都中雖為倒數第二，但高雄市長陳其邁上任後以「2年拼4年」的口號，加速各項建設發展，社宅數量已從原先的8800戶增加至10529戶，並持續盤點能量，繼續提升社宅數量。以內政部公布的社宅興建進度統計表來看，高雄市中央加地方的興建數量總計也提升至1萬1106戶。

▲▼高雄市1萬戶社會住宅興建計畫。（圖／高雄市政府都發局提供）

▲高雄市1萬戶社會住宅興建計畫。（圖／高雄市政府都發局提供）

繼11月15日高雄左營區崇實安居、19日鳳山鳳松、鳳誠安居社會住宅動土，國家住都中心也將於12月23日於三民區明仁好室社宅舉辦動土典禮，累計今年高雄市共有4處社會住宅動土興建，朝1萬戶社宅供給目標穩定推動。

▲▼高雄岡山社會住宅模擬圖。（圖／高雄市政府都發局提供）

▲高雄岡山社會住宅模擬圖。（圖／高雄市政府都發局提供）

陳其邁表示，安居樂業是市府對高雄市建設的最高原則，今年市府除了積極媒合大型產業進駐高雄市，並成效逐漸展現。在引入新型態產業，促進城市經濟發展下，也提供高齡者、身障及單親弱勢，及就業青年安居的社會住宅，讓市民有好的工作、好的居住環境。因此，對於產業進駐高雄所衍生的企業員工、以及弱勢、青年市民等居住需求，更是積極布局推動社宅的主要考量。

市府都發局吳文彥局長說，社會住宅的陸續動土是市府推動社會住宅的決心與具體成效的展現，目前尚有多處社會住宅進行規劃設計中，也將陸續動土興建，預計3~4年後可完工啟用。

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