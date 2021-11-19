高雄一周3大社宅動土開工　未來40%↑戶數提供弱勢、急難救助

▲高雄社宅房型模擬圖。（圖／高雄市政府都發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

繼15日高雄左營區崇實安居社會住宅動土後，國家住都中心今（19）日再於鳳山區舉辦兩處社會住宅動土典禮，為近期宣示的4年興建1萬戶社宅目標，又往前推進。總統蔡英文也南下親自主持，未來將至少有40%以上的戶數提供給弱勢、急難救助市民居住，其餘戶數則可出租給青年人等有需求的民眾。

蔡英文今天（19）主持高雄鳳松、鳳誠安居社會住宅動土典禮，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、國家住都中心代理董事長花敬群等人共同持鏟，祈求工程順利完工，加速提供高雄市社會住宅量能。

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▲▼高雄社宅鳳松鳳誠安居動土典禮。（圖／高雄市政府都發局提供）

蔡英文致詞時表示，改革居住問題中重要的「安心住宅計畫」政策，規劃8年興辦20萬戶社會住宅，其中12萬戶是包租代管，8萬戶由中央與地方合力興建。這項計畫需要地方政府與中央一起合作才能達成目標，感謝陳其邁市長率領高雄市政府團隊全力配合，並成立高雄市社會住宅平台，加速協調土地取得、設計、規劃等工作。

陳其邁指出，中央在本週陸續動土左營崇實、鳳山鳳松及鳳誠3處社會住宅，共有1,590戶社會住宅開工興建。後續，行政院蘇院長承諾協助高雄市興建7,200戶的社宅，還有15處也都在進行規劃設計作業中，很快的也將陸續動土興建。

這次動土興建的鳳山「鳳松安居」及「鳳誠安居」，分別有411戶及320戶社會住宅，並且鳳松安居設有日照中心及幼兒園，鳳誠安居則設有日照中心等社會服務設施，是融合居住與社會照顧的優質住宅。

▲▼鳳松安居設有日照中心及幼兒園，鳳誠安居則設有日照中心等社會服務設施，是融合居住與社會照顧的優質住宅。（圖／高雄市政府都發局提供）

社會住宅未來將至少有40%以上的戶數提供給弱勢、急難救助市民居住，其餘戶數則可出租給青年人等有需求的民眾。而除了社會住宅將陸續於高雄市各區興建提供以嘉惠市民外，再加上租金補貼及社會住宅包租代管住宅提供方式，讓落實居住正義有更多元的管道，以符合實際需求。

高雄市政府積極推動國家重要政策下，目前已有363戶出租，興建中的凱旋青樹（機11）及三民中都社宅計359戶，將在明年陸續釋出，另外還有岡山、大寮以及亞灣社宅，也在規劃設計中，4年後將共有2,800戶社宅提供出租。

