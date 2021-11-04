議員批社宅政見跳票　柯文哲：這個不算跳票「算認清事實」

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨台北市議員汪志冰4日質疑市長柯文哲社宅政策票，柯文哲解釋，「這不算跳票，這個算認清事實」，對於北市社宅是否放心交給中央蓋的問題，柯文哲則諷刺中央，「這沒有想像的那麼簡單啦，跟基隆輕軌一樣啦」。

汪志冰質疑柯文哲，選舉第一屆的時候豪氣萬千提出8年5萬戶的社宅，一直到現在停聽看，針對這個停聽看，柯文哲的說法有幾個，一個是怕債留子孫，但是就她的了解，其實柯文哲是用一個算盤在算，等於就是在算自償率的問題要怎麼來cover，現在因為工料上漲的關係更是不划算。

汪志冰強調，但公宅問題是看要怎麼定位，如果它是公共政策而且偏向公益的角度，其實成本的考量就不應該是考量，但現在卻減少到1萬8000多戶、將近2萬戶，質問柯文哲是否覺得這有沒有算是跳票？

對此，柯文哲不認政見「跳票」，進一步解釋「這個不算跳票、這個算認清事實，蓋下去就發現比實際的困難太多了」。

汪志冰接著質疑，中央的社宅政策也跳票、柯文哲是否放心讓中央接手來蓋台北市社宅？柯文哲則諷刺中央，表示這沒有那麼容易，到現在為止中央自己蓋的才600戶，「這沒有想像的那麼簡單啦，跟基隆輕軌一樣啦」。