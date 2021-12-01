台北社宅青創戶聯合玩創意　邀民眾同樂玩21關卡體驗

▲台北市高房價、高租金，青年買房、租房大不易。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

高房價、高租金讓青年在雙北住得好辛苦，青年無力買房連租房也不易，因此台北市政府積極推動社會住宅提供需要幫助的人可以用較低廉的租金，改善居住品質，社會住宅租期3年起跳，租金約為市價8折，只租不賣解決民眾階段性的租屋需求，並推出青創計畫活化社區，20歲以上的青年只要提出對社區有益的提案計畫，通過審查即可免抽籤入住。

▲台北市積極推動社會住宅。（圖／ETtoday資料照）

社會住宅與國宅、合宜住宅有什麼不同？台北市都發局幫工程司藍中翊說明：「早期出售國宅與後來合宜住宅都是政府用較低的價格提供房子給民眾購買。而社會住宅只租不賣，以低於市場租金，滿足民眾階段性的居住需求，近年推動社會住宅青創計畫，為社宅引入種子住戶為社區服務，於入住期間透過各種方式，鼓勵社區住戶共同參與。」因此，青創申請條件打破入住社宅一定要是家戶人口的規定，可組隊提案，以青創提案入住者可優先選屋，租期最長6年，自107年以來至今已有7個青創基地，今年11月啟動第8（小彎）、9（行善）個青創基地的青創戶徵選，小彎共有341戶將選出24戶青創戶數，行善共有526戶將選出35戶青創戶數，鼓勵居民透過青創提案的活動，搭起人際連結提升社區發展。

▲台北市社會住宅以低於市場租金，滿足民眾階段性的居住需求，近年陸續加入青創戶，為社宅社區注入活力。（圖／資料照）

社會住宅租金分為一般戶及優先戶（含弱勢族群跟中低收入戶），一般戶租金約為市場行情的8折，優先戶約是市場行情5~7折，可以低於周邊環境的租金住到精華地段的新房子，因此每次社會住宅開放申請時，都吸引大批民眾報名，近年陸續加入青創戶，為社宅社區注入活力，藍中翊說：「以往只有4處基地有青創戶，今年多了3處基地的青創戶，整體提案內容包羅萬象、豐富多元，有社區經營類、生活體驗類、周邊鏈結類與地方行銷類，入選的青創戶臥虎藏龍，各具專才與特色，舉辦的活動也頗受好評，深受社宅住戶與周邊鄰民喜愛。」

而為了向全體市民展現青創團隊的執行成果與能量，也特別選於今年的12/4在明倫社宅舉辦大型青創聯合嘉年華活動，是首次集結所有青創戶的大型跨基地活動，由東明青創團隊主辦，協調聯合其他社宅青創團隊共同舉辦，活動內容包括俄羅斯轉盤神射手、興隆亂打秀樂團、趣味賽跑、綠手指體驗、樹葉拓印畫卡、親子手作等囊括趣味遊戲類、運動健康類、植栽綠手指類、互動創作類、DIY手作類等21個關卡，不限住戶都能免費參與，只要完成其中7個關卡，就能獲得精美的青創精緻手作禮物。台北市吉祥物熊讚當天也會到明倫社宅與大家同歡、發送限量小禮物，喜愛熊讚的大小朋友千萬別錯過這次與熊讚fun玩社宅的難得機會囉！

▲明倫社宅將於12/4舉辦大型青創聯合嘉年華活動，不限住戶都能免費參與。（圖／台北市政府提供）

藍中翊表示：「青創住戶都很有創意，例如有位東明青創戶很擅長木工，設計很多木作遊戲，之前曾在社宅活動辦了太空艙貓屋手作活動，一開放報名就秒殺，他自行準備材料包，再一步一步進行DIY教學，參加民眾只要花約市價不到一半的材料費就能自己做成一個成品，這次的嘉年華活動則是設計了懷舊彈珠台等遊戲與民眾同歡。」

青創計畫一連串大大小小的社區活動串連住戶的生活，讓更多住戶有機會能走出家門和鄰居交流，認識彼此。台北市都發局黃一平局長在前陣子的內湖區瑞光社宅入厝暖屋活動時說：「好居住、好厝邊、好生活是我們想創造的生活氛圍，讓居住到台北市社會住宅的居民朋友們，互相能透過社區營造的概念，住得舒服與健康」，而這也正是青創計畫的中心目標，讓每一個人都能透過社區的公共參與、去傾聽和理解生活中沒有接觸過的人、事、物，在社區中相互幫助，共同形塑社區特色，建立友善樂居的生活環境。