高雄社會住宅「入住資格」將放寬　60%給青年近期公布新版本

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台積電宣布投資高雄之後，進一步帶動地方房價，也讓許多在地青年憂心更買不起房。高雄市議員李柏毅今（30）日指出，目前社會住宅限制資格嚴格，要求市府放寬條件並規劃獎勵，高雄市長陳其邁表示，社會住宅60%比例會開放青年申請，近期公布放寬後版本。

李柏毅今天在市議會指出，現在社會住宅限制資格相對嚴格，包括家庭組成要求須有配偶、家庭成員在高雄未持有住宅等條件，青年住社宅不如住家裡，進而降低結婚生子意願，要求市府放寬條件、規劃獎勵。

▲陳其邁表示，社會住宅60%比例會開放青年申請，近期公布放寬後版本。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁回應表示，社會住宅興辦計畫地方政府有調整空間，市府會檢視社會住宅的入住資格，放寬條件提供年輕朋友就業居住，他也提到，社會住宿40%的比例保留給中低收入戶等經濟弱勢民眾，另外60%則開放青年朋友申請，市府將加緊腳步興建社會住宅，目標1萬戶，近期將公布放寬後版本，全力解決市民居住需求。

另外，針對橋頭科學園區後續發展，陳其邁指出，目前橋科進度將如期於12月選地建廠，包括半導體產業、航太產業、電動車產業、精準健康產業、智慧智造等廠商目前都在洽談，選地設廠皆於進度中；半導體聚落成熟，需要更多大廠進駐，市府團隊也思慮加速布局橋頭二期。

陳其邁也說，因應全球供應鍵重組，市府要抓住機會，後續最重要是產學合作，讓南部大學人才順利銜接產業及就業市場，目前也有在洽談二所大學，在人才供應鍵上無縫接軌，希望12月能開花結果。