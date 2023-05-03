辣妹狂歡醉倒天橋…痛醒「見這幕崩潰」！撿屍男喊：再一下下就好

▲辣妹夜店狂歡醉倒天橋慘遭撿屍，痛醒瘋狂掙扎，對方竟稱「再一下下就好」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北一名女子小君（化名）2021年間到夜店狂歡，因酒醉體力不支坐臥在附近天橋上，不料，此時一名男子阿俊（化名）見狀色心大起，竟將小君拉到天橋隱蔽處性侵。小君痛醒後不斷掙扎，沒想到阿俊竟仍不罷休，甚至向她說「再一下下就好」，嚇得小君衣衫不整爬到樓梯求救，阿俊這才落荒而逃。日前法院依照乘機性交罪，將阿俊判刑4年6月，可上訴。

判決指出，阿俊2021年1月3日凌晨3時30分至4時30分間，見到坐臥天橋階梯上已意識不清的小君，他先是多次上下天橋觀察小君周邊動靜，接著將人帶到天橋隱蔽處，將小君所穿的連衣裙從雙肩往下拉，又陸續脫掉其內衣、內褲指侵小君。

小君昏昏沉沉中感覺到疼痛，當場驚醒，這才發現自己竟坐在一名陌生男子的腿上，嚇得伸手狂推、出腳猛踹想要掙脫，但阿俊仍不罷手，還對她說「一下下就好，再一下下就好」，小君使出全身力氣掙脫後，衣衫不整地爬到天橋樓梯處呼救，阿俊這才逃離現場，事後警方到場，將小君送醫驗傷，並調閱附近監視器畫面後，循線找到阿俊。

阿俊辯稱，自己假日去天橋那邊是要制止撿屍的人，案發當時他見到一個可疑男子，對方先在天橋樓梯口與小君聊天，小君感覺有喝酒，男子離開後，他才上前搖小君，並按摩小君的脖子要幫忙醒酒，但被小君喝斥「滾」。

阿俊表示，之後自己再經過樓梯口時，就見到小君胸部外露、內褲脫下、裙子沒穿好在地上打滾，並爬到樓梯求救，他就幫小君撿起手機，穿衣服、內褲，強調自己在天橋樓梯上來回走動三次是為了看顧小君，至於小君身上為何會有他的DNA，他則稱，「當時我在天橋上有抽菸、咳嗽，小君可能是在地上打滾時有去沾到」、「可能是我幫小君穿衣褲碰觸到她身體」的緣故。

雖然阿俊否認性侵，但法院勘驗報告發現，小君外陰部有阿俊的DNA，胸部也沾上阿俊的口水，認為光是咳嗽抽菸不太可能使小君外陰部沾上DNA，且小君指證歷歷，不採信阿俊的說詞，依乘機性交罪將阿俊判刑4年6月，全案仍可上訴。