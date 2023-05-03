　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣妹狂歡醉倒天橋…痛醒「見這幕崩潰」！撿屍男喊：再一下下就好

▲▼女人,女性,喝醉,撿屍,睡覺,酒醉,辣妹。（圖／示意圖／pixabay）

▲辣妹夜店狂歡醉倒天橋慘遭撿屍，痛醒瘋狂掙扎，對方竟稱「再一下下就好」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北一名女子小君（化名）2021年間到夜店狂歡，因酒醉體力不支坐臥在附近天橋上，不料，此時一名男子阿俊（化名）見狀色心大起，竟將小君拉到天橋隱蔽處性侵。小君痛醒後不斷掙扎，沒想到阿俊竟仍不罷休，甚至向她說「再一下下就好」，嚇得小君衣衫不整爬到樓梯求救，阿俊這才落荒而逃。日前法院依照乘機性交罪，將阿俊判刑4年6月，可上訴。

判決指出，阿俊2021年1月3日凌晨3時30分至4時30分間，見到坐臥天橋階梯上已意識不清的小君，他先是多次上下天橋觀察小君周邊動靜，接著將人帶到天橋隱蔽處，將小君所穿的連衣裙從雙肩往下拉，又陸續脫掉其內衣、內褲指侵小君。

小君昏昏沉沉中感覺到疼痛，當場驚醒，這才發現自己竟坐在一名陌生男子的腿上，嚇得伸手狂推、出腳猛踹想要掙脫，但阿俊仍不罷手，還對她說「一下下就好，再一下下就好」，小君使出全身力氣掙脫後，衣衫不整地爬到天橋樓梯處呼救，阿俊這才逃離現場，事後警方到場，將小君送醫驗傷，並調閱附近監視器畫面後，循線找到阿俊。

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

阿俊辯稱，自己假日去天橋那邊是要制止撿屍的人，案發當時他見到一個可疑男子，對方先在天橋樓梯口與小君聊天，小君感覺有喝酒，男子離開後，他才上前搖小君，並按摩小君的脖子要幫忙醒酒，但被小君喝斥「滾」。

阿俊表示，之後自己再經過樓梯口時，就見到小君胸部外露、內褲脫下、裙子沒穿好在地上打滾，並爬到樓梯求救，他就幫小君撿起手機，穿衣服、內褲，強調自己在天橋樓梯上來回走動三次是為了看顧小君，至於小君身上為何會有他的DNA，他則稱，「當時我在天橋上有抽菸、咳嗽，小君可能是在地上打滾時有去沾到」、「可能是我幫小君穿衣褲碰觸到她身體」的緣故。

雖然阿俊否認性侵，但法院勘驗報告發現，小君外陰部有阿俊的DNA，胸部也沾上阿俊的口水，認為光是咳嗽抽菸不太可能使小君外陰部沾上DNA，且小君指證歷歷，不採信阿俊的說詞，依乘機性交罪將阿俊判刑4年6月，全案仍可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／二寶媽宣告不治　「留一口氣」回家了
快訊／周旋3女「同天約會舊愛新歡」　吳志剛道歉：與2女都是朋
辣妹在天橋遭性侵！　撿屍男喊：再一下下就好
阿弟結婚16年鬆口想離婚！　Mei爆夫妻衝突大哭
4銀行捲入im.B平台25億元詐騙風暴　存款餘額僅剩數萬元
投資imB每月爽領13萬！42歲男2個月後「1500萬全歸零
快訊／黃子佼再發3聲明斷開《天下》！　捐20期稿費：當作4年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東東港民宅騎樓深夜聚賭　警察來了！阿嬤驚慌跌倒

快訊／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家不治

打「胡睿涵」名號詐騙　婦領200萬面交！車手被逮收押

快訊／國1北上彰化系統「大貨車起火燃燒」！　警消搶救中

藥頭毒品暗藏喇叭音箱　警掏出「這一根」...讓500包毒品曝光

流浪狗攻擊害重摔亡！竹市府判賠269萬　家屬律師回應了

父子3貼「安全帽噴飛」害女騎士婦慘摔全身傷　他停路邊看...跑了

腳踏車噴飛！永和阿姨尖峰時段「騎YouBike鬼切」　騎士慘被擊落

持槍扺檳榔西施頭部性侵！完事再搶8500元　恐怖男重判18年

辣妹狂歡醉倒天橋…痛醒「見這幕崩潰」！撿屍男喊：再一下下就好

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

屏東東港民宅騎樓深夜聚賭　警察來了！阿嬤驚慌跌倒

快訊／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家不治

打「胡睿涵」名號詐騙　婦領200萬面交！車手被逮收押

快訊／國1北上彰化系統「大貨車起火燃燒」！　警消搶救中

藥頭毒品暗藏喇叭音箱　警掏出「這一根」...讓500包毒品曝光

流浪狗攻擊害重摔亡！竹市府判賠269萬　家屬律師回應了

父子3貼「安全帽噴飛」害女騎士婦慘摔全身傷　他停路邊看...跑了

腳踏車噴飛！永和阿姨尖峰時段「騎YouBike鬼切」　騎士慘被擊落

持槍扺檳榔西施頭部性侵！完事再搶8500元　恐怖男重判18年

辣妹狂歡醉倒天橋…痛醒「見這幕崩潰」！撿屍男喊：再一下下就好

快訊／陸媒傳CBA首鋼有意簽回林書豪　高雄鋼鐵人球團這樣回應

北韓嚇壞了！動員青年火刑「燒稻草人」反美帝洩憤：把拜登燒成灰

屏東東港民宅騎樓深夜聚賭　警察來了！阿嬤驚慌跌倒

李永然／調整警察薪資結構，完善健康權保障

勇士迷炸鍋！還有10秒他出手遠距三分　柯爾挺普爾：做得好

快訊／「國民黨5月總統候選人會出爐」　朱立倫：最強名單沒有我

快訊／聯華大火再添1死　49歲二寶媽「留一口氣」回家不治

打「胡睿涵」名號詐騙　婦領200萬面交！車手被逮收押

加入「台灣人才永續行動聯盟」興富發招募各方菁英

快訊／國1北上彰化系統「大貨車起火燃燒」！　警消搶救中

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

將「爸爸骨灰罈」丟分隔島　警查出真相了

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

「29秒讓你X出來」　高雄按摩店被抄關店

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

陳水扁保外就醫狂踩底限　法界怒轟：乾脆特赦

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

高鐵左營站現「F4搭訕團」　專挑落單妹緊追

苗栗龍騰斷橋鋼架支撐　挨罵糟踏古蹟　

更多熱門

相關新聞

人妻看診遭揉乳　淫醫指侵辯：檢查卵巢

人妻看診遭揉乳　淫醫指侵辯：檢查卵巢

桃園25歲女子小妤（化名）因甲狀腺亢進到某間家醫診所就診，高姓醫師卻見她年輕貌美，對她稱「甲狀腺亢進會影響性荷爾蒙」要求做檢查，以檢查腫塊為由揉捏她胸部，還在診間脫去小妤內褲、沒戴手套就直接伸進她下體。桃園地方法院審後認為高姓醫師療程不合常規，也在小妤下體採到他的DNA，依強制性交罪處有期徒刑4年。

惡男性侵毆打2女友　判刑4年

惡男性侵毆打2女友　判刑4年

警尋失蹤少女　竟找到7具遺體

警尋失蹤少女　竟找到7具遺體

北捷恐怖淫男！撲倒1女抓奶成傷

北捷恐怖淫男！撲倒1女抓奶成傷

為母籌醫藥費！印尼女來台工作10天慘失身

為母籌醫藥費！印尼女來台工作10天慘失身

關鍵字：

天橋性侵撿屍夜店

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

中國男女全身赤裸　陳屍峇里島5星飯店

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

投資imB每月領13萬！42歲男2月後「1500萬全歸零」

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面