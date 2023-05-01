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北捷恐怖淫男！車廂內摸女乘客胸　7mins後再撲倒1女抓奶成傷

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲無業男搭捷運竟追撲女乘客抓胸被送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名無業的許姓男子晚間搭捷運，涉在車廂內先趁隙碰觸1位女乘客胸部，7分鐘後又在捷運站內追逐另1位女乘客，將人撲倒在地強抓前胸成傷，許男被警方循線查獲到案、全部認罪，台北地院審結，儘管第2位被害人同意和解，但法官認定許男不尊重他人身體自主權利，仍依強制猥褻罪判刑8月，性騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，許男去年（2022年）7月20日晚間8點多，搭乘台北捷運淡水信義線往象山方向，途經大安森林公園站與大安站之間，在車廂內涉趁1位女乘客不及防備，朝對方胸部摸了一把，轉身就逃。

沒想到短短7分鐘後，許男在信義安和站下車，竟涉追逐另1位女乘客滿場跑，將對方撲倒壓制在地後抓捏胸部，造成女方前胸多處抓傷後起身開溜。2位受害人嚇得花容失色，分別報警循線查獲許男到案。

無業的許男到案後因另涉犯性侵案被羈押，他承認本案2個犯行，被他抓傷胸口的女乘客沒告他傷害，並在偵查時疑因不想再見到許男、具狀聲請撤回告訴，向檢方表示已跟許男和解、不予追究。

因許男對第2位受害人涉犯強制猥褻罪、是不能撤告的罪名，檢方仍舊起訴。法官審理認為許男欠缺尊重他人身體自主權利觀念，僅因一時衝動而犯下本案，使2位受害人心理留下難以磨滅的陰影，且沒賠償第1位遭性騷擾的受害人和解，依性騷擾罪判刑2月、得易科罰金6萬元，對第2位受害人強制猥褻判刑8月，此部分日後若就此定讞將須入監，全案還可上訴。

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