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搜尋失蹤少女「竟找到7具遺體」　美民宅藏屍39歲性侵主嫌也身亡

▲▼美國奧克拉荷馬州少女失蹤身亡，39歲嫌犯有性侵前科。（圖／翻攝奧克拉荷馬州公路巡警、奧克拉荷馬州懲教署）

▲2名失蹤少女、涉重嫌的39歲性侵前科犯（右）與另外4人被發現陳屍民宅。（圖／翻攝奧克拉荷馬州公路巡警、奧克拉荷馬州懲教署）

記者吳美依／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州2名少女與親友失去聯繫，警方展開大規模搜索後，竟在一棟民宅裡尋獲7具遺體，死者包括2名失蹤少女、涉重嫌的39歲性侵前科犯，以及另外4位身分不明的受害者，目前已經全部轉移至法醫辦公室相驗，釐清確切死因。

《福斯新聞》等外媒報導，14歲的艾薇（Ivy Webster）和16歲的布列塔妮（Brittany Brewer）趁著周末去閨蜜蒂芬妮（Tiffany McFadden）家裡玩，4月30日傍晚卻沒有回家，手機追蹤app也被關閉。她們5月1日凌晨1時30分左右在小鎮亨利塔（Henryetta）最後一次被目擊，此後杳無音訊。

警方調查後研判，閨蜜繼父、也就是39歲性侵犯傑西（Jesse McFadden）涉有重嫌，立刻發布安珀警報（AMBER Alert），並且與多個執法單位合作偵辦，卻仍來不及阻止悲劇發生。

傑西2004年因為性侵及盜竊罪名入獄，直至2020年10月獲釋。他原定5月1日要在馬斯科吉郡（Muskogee County）出庭受審，面臨引誘未成年人發生性行為及持有兒童色情內容等指控，但4月30日突然人間蒸發，其妻子及3名繼子女至今也處於失聯狀態。不過，當局尚未證實4名死者的身分。

Multiple law enforcement officers, the OSBI and the medical examiner are outside Jesse McFadden’s home and property...

Erin Christy 發佈於 2023年5月1日 星期一

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