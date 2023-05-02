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人妻看「甲狀腺」遭壓診療台揉乳！淫醫無套指侵辯：檢查卵巢

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲小妤到家醫科看甲狀腺亢進，醫師卻稱「檢查性荷爾蒙」無套指侵她，還辯稱「是想關心安慰她」。（示意圖／Pakutaso）

記者蔡怡萍／桃園報導

桃園25歲女子小妤（化名）因甲狀腺亢進到某間家醫診所就診，高姓醫師卻見她年輕貌美，對她稱「甲狀腺亢進會影響性荷爾蒙」要求做檢查，以檢查腫塊為由揉捏她胸部，還在診間脫去小妤內褲、沒戴手套就直接伸進她下體。桃園地方法院審後認為高姓醫師療程不合常規，也在小妤下體採到他的DNA，依強制性交罪處有期徒刑4年。

根據判決，25歲的小妤因為甲狀腺亢進問題，2021年3月1日上午到某家醫診所就診。小妤指稱，為她看診的高姓醫師，告訴她「可能會影響到性荷爾蒙」所以需要內診，當時沒有其他護理師在場，醫師就從後方解開她的內衣，說要「檢查有沒有腫塊」雙手搓揉她的胸部。

接著醫師要小妤將褲子脫掉，她才剛躺上診療床，醫師就走過來逕自將她的內外褲脫掉，沒有戴上手套直接手指侵入她的下體，說要檢查「卵巢有無異狀」，甚至拉小妤的手去摸自己生殖器，小妤察覺這已經超乎正常療程想掙脫時，醫師還整個人壓住她，並脫掉口罩強吻，直到外面的護理師出聲呼叫，醫師才停止行為。

事後小妤覺得遭受侵犯，向老公哭訴，當晚在老公陪同下回到診所質問高姓醫師，醫師坦承有親吻小妤，並表示願意賠償慰問金，說當下只是好意想「安慰」小妤。

醫師辯稱手指進入小妤下體，是為內診檢查而符合常規的醫療行為，但檢警調查發現，正常檢查應該要戴著手套，但小妤下體卻採出醫師的DNA，可見醫師並沒有確實將手套戴上；且一般醫療行為後都會將療程紀錄在病歷上，以方便後續追蹤治療，但醫師在小妤的病歷上，卻對於內診過程與診療結果隻字未提。

法官審後認為，高姓醫師罔顧病患對他的信任，在診療期間為逞一己之私，強壓小妤做出這些行為，犯後又否認犯行、未達成和解，依強制性交罪，判處有期徒刑4年，全案可上訴。

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