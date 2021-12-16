16歲少女仙人跳！他爽帶跳蛋+綁繩進房　男友破門傻眼：只有5倍券

▲16歲少女設局仙人跳，和男友搶走網友的五倍券，拿去買內褲躲旅館避風頭。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

20歲郭姓男子涉嫌教唆16歲女友設局仙人跳，被害人興奮地自備繩索、跳蛋赴約，進旅館房間5分鐘，就遭鄧男持刀闖入，肚子上被狠狠割出長達10公分傷口，身上6000元五倍券和現金遭搶，鄧男帶著女友去買女用內褲躲起來避風頭，最後被警方策動投案，卻否認施加暴力，「現場很和平」，台北地檢署16日依加重強盜等罪起訴郭男，涉案的2名未成年移送少年法庭。

檢警調查，郭男和15歲蕭姓少年因為缺錢花用，策畫由郭男的16歲女友上匿名交友軟體Cheers，隨機尋找目標約砲，再由郭男和蕭少破門行搶，10月30日晚上，林姓被害人上鉤，開心地帶著繩索、跳蛋等助興用品，到八德路某旅店赴約，郭男和少年分持開山刀、藍波刀、鋁棒埋伏旅店樓梯口。

但被害人突覺旅店的感覺不對勁，臨時帶著少女換到附近其他飯店，少女趕緊用自己手機傳送定位，再加上新的房號，郭男趕到新地點後，持刀闖入，把被害人壓制在床上，恫嚇「為什麼約我女朋友出來」，但被害人仍奮力起身反抗，結果肚子被郭男割出10公分長的傷口。

郭男搶走被害人身上的6000元五倍卷，以及少數現金後，又拿提款卡去盜領1000元，少女則在房內擦拭清潔血跡後，3人結夥離開，跑到西門町某旅館避風頭，警方接獲負傷被害人報案後，循線策動3人投案，郭男被檢察官聲押獲准後，16日依加重強盜等罪起訴，少年、少女則被移送少年法庭審理。

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