獨／律師公會驚爆女內賊　神鬼會計3年A1800萬「買保險請看護」

▲台北律師公會的前任女會計，利用處理現金帳戶之便，侵吞挪用1800萬元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北律師公會的李姓女會計，利用負責處理公會現金調撥業務之便，至少從2017年起，每年偷偷挪用超過600萬元，用來繳交自己的保險以及母親看護費用，直到2020年被察覺時，已經累計侵吞超過1800萬元，台北地檢署根據公會清查，先後3度起訴、追加起訴李女涉嫌業務侵占罪，律師公會持續清查是否還有其他損失。

據了解，年約50歲的李女常年負責台北律師公會的金融帳戶款項調撥業務，疑似利用公會理監事等幹部每年改選，對庶務行政不熟悉的機會，常常擅自提領公會款項，用作個人生活開銷，但帳冊上完全看不出來，若公會真的有需要現金支出，李女再想辦法挪錢支應。

▲台北律師公會已依會計師建議，精進內部與外部查核機制，避免再有公款被A走。（圖／達志／示意圖）

2020年新的理監事上任後，得知李女侵吞公款，李女坦承並先行繳回2020年度A走的640萬元，遭檢察官提起第1次公訴，公會委託會計師持續查核，又往前追溯查出，李女從2017年開始，每年都用相同手法侵占工會600萬元左右，並陸續對李的行為提起告發，台北地檢署已經在11月、12月分2波追加起訴相關犯行。

台北律師公會16日指出，已經在1月13日解雇李女，提出刑事告訴並進行假扣押強制執行，目前仍在調查李女是否有其他犯行，同時依會計師建議，精進財務及會計制度及流程，包括嚴謹化相關作業流程、盡量避免現金支付等內部制度，同時建立外部查核制度。

台北律師公會說明全文如下：

有關本會秘書處前會計人員涉犯業務侵占等罪嫌乙事，茲說明如下：

一、 查該員於民國（下同）110年1月13日遭解僱前，任職於本會秘書處擔任會計人員。該員利用職務上經手本會金融帳戶款項調撥之便，將經手之款項侵吞入己，並竄改本會帳簿資料以掩飾犯行。

二、 本會理監事於109年8月間就任，於同年12月25日察知上開情事，經委請會計師協力進行內部調查後，於110年1月13日解僱該員，嗣並即對該員提出刑事告訴並進行假扣押強制執行在案。該員經本會求償，已先行繳回109年度侵占之新台幣640萬元。雖檢方經偵查後業已就該員109年度至106年度涉犯業務侵占罪嫌起訴，現由臺灣臺北地方法院審理中，惟理監事基於職責，仍將持續委請會計師查核該員經手、製作之款項及帳簿資料，俾明除業經起訴之範圍外，該員是否尚有其他侵占及業務上登載不實之犯行。

三、 本會理監事乃於追究該員法律責任之同時，依會計師之建議，完成財務及會計制度及流程之精進，具體措施包括嚴謹化會計及出納作業流程、增聘會計覆核人員、整併本會帳戶、盡量避免現金支付等，並自110年度起建立外部查核制度，每年至少委任會計師審查本會帳務一次。就改善後之內部制度，亦委任會計師進行外部稽核審查，檢視現況制度之效率及效果，以持續強化精進本會內部制度。

四、 本會理監事聯席會議先前決議提起告訴，但嚴守偵查不公開原則，未便公告。現因已提出告訴的部分，業經偵結起訴，故彙整說明如上。

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