泡到我的小姐！「兄弟」傳影片恐嚇逼買遊戲點數　大叔險中招

▲員警趕到超商阻止男子遭詐騙。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

59歲曾姓男子透過網路認識一名女孩，二人交談甚歡，未料卻接到一名自稱｢兄弟人｣的電話表示，曾男｢泡｣到自己的小姐破壞行規，並上傳「海K人」影片恐嚇，要找他及其家人算帳，必須購買遊戲5000元遊戲點數賠罪，幸獲超商店員通報警方，經員警以案例說明此為詐騙集團假交友真詐財手法，使其當場醒悟，不會再相信網路美女照片。

▲員警舉案例說明，讓被害人及時醒悟不再受騙。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所於14日14時許，接獲超商店員報案，表示有客人疑似遭詐騙，請員警到場協助處理。員警抵達現場了解，曾男表示透過網路交友認識一位女孩，雙方相談甚歡，互加Line好友並留電話相約見面，不料隨即接到一名自稱｢兄弟人｣的電話，表示曾先生｢泡｣到自己的小姐破壞性交易行規，要找他及其家人算帳，並上傳「海K人」影片恐嚇，曾男為息事寧人，聽從對方指示到超商購買3千元遊戲點數，準備傳給對方賠罪，但對方又突然說要5千元，正在為難警察就來了。

員警舉出相關案例說明，使曾男了解詐騙集團慣用網路美女照片的詐騙手法，使其當場醒悟不再受騙。警方呼籲民眾勿輕信網路交友訊息，遇有可疑立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，避免成為詐騙案件被害人。