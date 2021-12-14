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社會 社會焦點 保障人權

狠男22刀殺阿嬤奪命！偷11萬先去色情按摩　「令人髮指」求處重刑

▲▼20歲李盈達泯滅人性殺害養他16年的阿嬤 。（圖／記者陳以昇攝）

▲20歲李盈達泯滅人性殺害養他16年的阿嬤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區日前一名男子因幼時外婆無力照顧，託孤給鄰居老婦扶養，長大後老婦兒子還介紹他到工廠當學徒，但他竟缺錢向老婦索討遭拒，憤而持刀刺殺老婦22刀，偷11多萬元先去色情按摩，警方在花蓮將他逮捕，新北地檢署認為他手段殘虐惡性重大，更無悔悟之意，依強盜殺人罪起訴，並求處重刑。

警方表示，20歲李盈達幼時6個月大時，因外婆經濟窘困無力照顧，將他託孤給鄰居78歲楊江姓老婦，就這樣將李男拉拔到16歲，但他開始出現偏差行為，時常向老婦要錢，要不到就用偷的，老婦忍無可忍將他趕出家門。

▼20歲李盈達犯後逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李盈達飯後逃逸，警方在花蓮將他逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

9月間，李男在外缺錢回頭向老婦求救，老婦心軟不忍，命兒子介紹他到塑膠工廠當學徒，讓他有份正常工作並學得一技之長；10月21日下午1時許，李男得知老婦領了36萬放在家裡，心起歹念，從樹林區工廠搭計程車去買了一把水果刀，再前往老婦住家。

他先編理由向老婦說內急要上廁所，進門後就開口要錢被拒，李男竟狠心拿出預藏水果刀朝老婦猛刺22刀，直到她癱軟倒地，隨即衝到房間偷取11萬2000元後逃逸。他先將兇刀丟棄在1樓梯間，回租屋處換下血衣，再搭計程車到林森北路色情按摩，洩慾後李男聯繫花蓮不知情的網友，再搭火車與網友碰面。

▼警方在花蓮將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼李盈達飯後逃逸，警方在花蓮將他逮捕 。（圖／記者陳以昇攝）

老婦的兒子見李男未回工廠，覺得有異，返回家中查看，才知道老母親已氣絕身亡，隨即報警。警方當天晚間11時許，在花蓮逮捕正在與網友買鹹酥雞的李男，並起獲剩餘贓款9萬多元現金。

李男面對警方詢問坦承犯行，檢方表示，李男未念及老婦長期養育之恩，為了錢，對年事已高又無反抗能力的老婦，持刀刺胸、頭部22刀，見她倒地還不斷攻擊，犯罪手段極為殘虐且惡性重大，視他人生命為草芥，令人髮指，犯後還去林森北路玩樂，到花蓮遊玩，毫無悔悟之意，依強盜殺人罪起訴，並請求從重量刑。

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