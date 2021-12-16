法院公文失蹤她怪罪警方　罵派出所「有牌流氓」代價曝

▲台北市警吳興街派出所莫名挨罵「有牌流氓」，緊急追查發現是民眾搞錯了。（圖／翻攝派出所臉書）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓女子為了追討薪資，向法院聲請支付命令，公司主管卻說問了轄區警方沒有收到相關法院文書，陳女討債受阻，氣得上網批評吳興街派出所，「有牌流氓大概就這樣吧」，吳興街派出所莫名挨罵，趕緊展開調查了解，原來是陳女主管自己搞錯，法院公文其實放在另個派出所，而陳女16日被依侮辱公署罪起訴。

陳姓女子是在7月間，以公司主管為債務人，向法院聲請支付積欠的薪資8萬多元支付命令，陳女提醒主管要記得收受法院裁准的公文，由於支付命令等法院文書，不能在第一時間送到債務人手中，就會寄存轄區派出所，並通知債務人去領收，但主管在8月間回覆陳女表示，已經打電話問過吳興街派出所，警員告知沒有這份公文。

陳女得知後，覺得是警方處理程序有問題，法院公文不可能憑空消失，9月間上爆料公社敘述自己追討薪資的過程，質疑最後關頭竟然卡在信義分局吳興街派出所，「有牌流氓大概就這樣吧」，警方發現有派出所被點名批判，立刻展開調查，了解到底是什麼環節出問題。

吳興街派出所喊冤真的沒有陳女相關的法院公文，警方仔細比對相關公文流程，發現這份支付命令，其實是送到將近3公里外的福德街派出所，是陳女的公司主管自己弄錯了，警方除請求將相關爆料文章刪除，也將陳女送辦。台北地檢署調查後，認為陳女未經查證就po文批警察是「有牌流氓」，有損警譽，因此依妨害公務侮辱公署罪起訴，並聲請簡易判決處刑。

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