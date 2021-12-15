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100%中「888元農遊券」！第二波抽58萬份　僅1.6萬人登記

▲▼第二波農遊券倒數開抽。（圖／水保局提供）

▲第二波農遊券倒數開抽。（圖／水保局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會配合五倍券加碼振興活動，持續推出各項優惠方案，第二階段58萬張農遊券，要透過消費滿千登錄抽獎送出，不過，水保局今（15日）表示，截至目前登記人數僅1.6萬人，也就是名額還剩高達56多萬人，等於現在登入百分百會獲得價值888元的農遊券外，還有機會抽iPhone 13。

水保局指出，民眾於指定農業場域合作業者單筆消費滿千元，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，即享好康回饋三重抽，分別將於111年1月份先抽出22萬張早鳥農遊券888元、週週抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13，消費不需使用農遊券，全民皆可參加。

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水保局提到，截至目前只有1萬6千多人滿千登記抽農遊券，為嘉惠民眾採買年貨及年節送禮時能運用最好買的農遊券，只要在12月31日前，至指定農業場域合作業者單筆消費滿千，享有1次抽獎機會，明年農曆年前先抽出22萬張早鳥農遊券，作為年貨採買加菜金，且中獎後仍可依消費滿額資格再參與週週抽活動獎項。不僅如此，已獲得早鳥農遊券的民眾若又於明年1月30日前消費滿千且完成登錄者，則又有資格參加農曆年後2月農遊券抽獎活動。

另外，農遊券系列加碼活動不斷，農委會指出，民眾不須持有農遊券，於12月31日前，至指定農業場域合作業者單筆消費滿千，並上農遊券APP登錄發票或紙本五倍券票號，還有機會抽iPhone 13，同時，農委會每週也持續抽出各項豐富的農村好禮，消費越多，中獎機率越高，週週抽活動持續至明年4月10日。

水保局提醒，滿千抽獎活動資訊請至農遊券網址查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。

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