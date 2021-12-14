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男友從不請客！連「開房間」都AA制　她爆氣分手：薪水高我1.5倍

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲情侶之間金錢觀不同，可能造成感情上的摩擦。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者黃靜芸／綜合報導

情侶之間的價值觀是否相同，會影響這段感情能否走遠，特別是在對金錢使用的態度上，更需要雙方協調。近期日本媒體就報導了情侶因「金錢觀」不合，導致感情失和的案例。

據日媒「All About」報導，一名化名為忍的33歲女性，過去曾使用交友軟體來認識異性，過程中她認識了2、3位交往對象，但到後來都是沒有結果，全因對方與自己的金錢觀差異過大。

她回憶過去這些戀情表示，前年12月時，認識了一名小她2歲的工程師，在網路上聊天時，發現對方在音樂及電影的愛好都跟她極為相似，於是出現了見面約會的想法。順利見面約會時，花費大多都是採「AA制」。在一起後，兩人約好一起過聖誕節，聖誕大餐是平分就算了，到了當天晚上，找了間旅館要一起過夜，甚至連旅館費用都是AA制。

忍表示，這位男性收入比她高1.5倍，但卻沒有任何一次約會是他全額付款，不禁懷疑他可能還有其他女人。讓忍最受不了的是，有一次邀請這位男性來自己家中，買了許多食材，想要下廚給他吃，自己在廚房忙了很久，煮了一大桌料理，這位男性吃完後，竟然一點表示都沒有，也沒有詢問食材費用。在這之後，忍就下定決心與這位男性分手。

後來，忍又認識了另一位男性，他們交往了2年多，對方是一個比她大3歲的社會人士，有天這位男性因為要擔任研討會的講師，需要一條領帶，於是兩人相約一同選購，在忍的印象中，領帶就是要去百貨公司買品質較有保障，但這位男性竟然去一間正在打折的量販店購買，讓她不知所措。

原來這位男性雖然是一位專業的社會人士，卻一點也不重視自己的穿著打扮，認為買便宜的、能穿的就可以了，但在遊戲方面就「花錢如流水」，動不動就買了上萬元的點數，這種價值觀與忍差異很大，於是決定分手。

忍至今仍然在交友軟體上尋覓對象，但在上面要找到能托付一生的對象不容易，她希望自己能早日遇見「對的人」。

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