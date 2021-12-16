追到海角天涯!　屏東分署小琉球執行監理交通罰鍰案件　

▲行政執行署屏東分署到離島小琉球辦理監理交通案件偏鄉巡迴。（圖／屏東分署提供，下同）



記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署昨(15）日由楊碧瑛分署長帶隊，到離島小琉球辦理監理交通案件偏鄉巡迴，由書記官及執行員現場收款並提供案件諮詢服務，該分署設有虛擬帳號，義務人可以多利用。

▲▼分署長楊碧瑛與屏東監理站長羅振瑞、琉球鄉長陳國在合影。

屏東執行分署希望藉由與監理站行動監理巡迴服務結合，能讓小琉球鄉親無須過港，就能把交通罰鍰案件繳清，或者因為疫情影響以致鄉親經濟上有困難，也可以當場跟書記官洽談分期付款事宜。

當天分署執行人員擇定監理罰鍰交通案件及列管滯欠大戶案件現場執行，訪查義務人行蹤，如未獲會晤當事人則留下公文或請親友鄰人代為轉達，有案件經由熱心親友代為聯絡，義務人上午過港至東港看診後，無須奔波至屏東分署位於屏東市的辦公室，下午回到小琉球，就近在分署服務據點就可向執行人員報告財產狀況。

楊分署長並拜會琉球鄉陳國在鄉長，瞭解小琉球在地風土民情，針對青壯人口外移高齡長者為主的人口結構，洽談日後由鄉公所協助屏東分署推播宣導超商繳款等便民業務，讓在地長者收到分署各項公文後，可以通知北漂或者過港的親人儘速繳款。

尤其監理交通罰鍰案件大多為小額欠費，忘記繳納或者因為親人未轉達，分署會扣押存款、薪水、拍賣財產，執行過程還要多負擔手續費及執行費的支出，非常不划算。

為便利離島居民，屏東分署陸續推出各項免出門免過港服務措施，例如超商繳款、虛擬帳號繳款、線上收據回傳、不動產通訊投標，其中虛擬帳號繳款為該分署自去年起為全國第一個試辦的單位，收到分署的傳繳通知書上印有的虛擬帳號，就可以用ATM、語音、網路ATM及網路銀行等方式轉帳繳費。