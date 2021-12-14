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社會 社會焦點 保障人權

新北男無照拒測挨罰9萬！罰單就是不繳　執行署一招讓他乖乖付錢

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／資料照片）

▲陳男無照拒測挨罰9萬，執行署一招讓他乖乖繳錢。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

新北市樹林區65歲的陳姓男子2019年無照騎車，被警方攔檢時拒絕酒測，因此挨罰9萬元，卻怎麼樣也不繳錢。後來法務部執行署新北分署硬起來，只用了一招就讓陳男乖乖繳清了罰單。

新北分署表示，陳男2019年間無照騎車，行經樹林區中正路碰上警方攔檢，因為拒絕酒測，挨罰9萬元，拖了2年多，交通事件裁決處將案件移送到分署。

新北分署先是扣得陳男郵局李的存款，一共888元，後來得知陳男即將出售位在板橋區南雅西路2段的房子，因此囑託地政機關，辦理查封登記。等到書記官準備查封，陳男12月初急忙繳清罰單，避免房屋遭到查封。

除此之外，新莊38歲的方姓男子去年在台北車站拒測，挨罰18萬元，原先申請18期分期付款，結果只繳2期就沒再繳納。新北分署接獲案件後，著手進行調查，發現方男在新莊副都心有房產，原先要進行查封，不過今年10月之間，方男名下的存款已經足以支付欠款，因此徵起剩餘款項，沒有再查封房屋。

新北分署說明，民眾應遵守交通規則，喝酒切勿上路，以免害人害己，若真的違反條例，也要儘速繳納罰鍰，以免遭到強制執行。

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