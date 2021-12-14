元旦連假國道這天最塞！車流估為平日1.3倍　4條替代道路一次看

▲交通部公告元旦連假公路運輸措施。（圖／記者林振民攝）



記者許維寧／台北報導

12月31日至明年1月2日為元旦連續假期，交通部路政司今天召開元旦假期運輸記者會。因應元旦假期運輸，交通部建議國道運輸方面建議長途可以台2、台9、台61、台63等四條路線代替國道，根據統計，預計國道連假第一天車流以南向為主，雙向車流可達111百萬車公里，元旦當天以北返車潮為主雙向車流上看115百萬車公里，約為平日1.3倍。

交通部路政司今公布111元旦連續假期交通運輸措施，國道部分，交通部路政司簡任技正胡迪琦表示，長途國道建議民眾可以台2、台9、台61及台63線等4條路線替代，短途則以7條地區替代道路分散車流。屆時國道實施精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及相關收費措施。

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省道部分，台9線蘇花路廊連假第1日5時至17時、第2日7時至13時、第3日12時至16時，載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車雙向禁止通行。連假第1日5時至17時雙向、第2日7時至13時雙向、第3日12時至16時雙向，開放蘇花改路段路肩供大客車行駛。

台9線南迴公路往台東方向，於連假第1日新路社區路段實施北上漸變措施，並於丹路外環道維持一車道（外側車道管制通行），第2日上午視北上車流狀況機動實施。至於往屏東方向，台9線395k處（過香蘭地區）、草埔橋、雙流社區3處，於第3日實施漸變措施，第2日下午則視南下車流狀況機動實施，使用路人提早匯入車道，避免影響該路段車流續進造成回堵。

台61線西濱快速公路鳳鼻至香山路段，封閉台68線南寮端西向南下出口匝道及竹北新港三街一段與西濱路一段路口。竹南路段預計冷水坑、竹南垃圾掩埋場等2處平交路口實施時段性封閉。

因應連假人潮，胡迪琦也說，國5國道客運預期達成日均疏運2.5萬人次，預計開行1500班次；西部國道客運預期達日均疏運11.5萬人次及開行6500班次；元旦連假疏運期間不實施全國性客運優惠措施。

▲元旦連假國道車流預測。（圖／翻攝自高公局）