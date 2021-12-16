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台北跨年3階段交管出爐！北捷42小時不收班　板南線班距縮短2至3分鐘

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-101煙火。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市政府跨年活動周邊交通管制出爐，圖為2020年12月31日舉辦的「台北最High新年城2021跨年晚會」。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府將於2021年12月31日舉辦「台北最High新年城-2022跨年活動」，北市府將於當天晚上7時至2022年1月1日凌晨3時止，將信義計畫區分為3階段交通管制，倘若疫情改採線上轉播，管制時間提前至晚上6時起，並變成4階段交管；當天台北捷運也將連續42小時不收班，其板南線最短班距調整為2至3分鐘，淡水信義線3分鐘。

北市交通局交工處16日表示，為配合2022跨年晚會暨101大樓煙火施放活動，北市府於12月31日晚上7時起至2022年1月1日凌晨3時止，於信義計畫區分三階段進行交通管制，倘因疫情改採線上轉播，管制時間提前至晚上6時起，於信義計畫區分四階段進行交通管制，管制期間將限制車輛進出，籲請民眾避開管制時段，並多加利用捷運或公車等大眾運輸工具。

▲▼2022跨年管制。（圖／北市交通局交工處提供）

▲2022跨年管制。（圖／北市交通局交工處提供）

交工處指出，由於跨年前各路段車潮將持續湧現，已規劃調整各主要道路號誌以尖峰長週期運作；而跨年後各主要幹道散場人車潮則較為密集，為提升車流疏解效率，劃2022年1月1日0時至2時基隆路（樂業街至喬治商職）比照平日下午尖峰實施車道調撥，並請用路人小心駕駛，共同維護交通秩序及安全。

針對跨年時北捷營運狀況，台北捷運公司16日表示，北捷循例連續42小時（2021年12月31日上午6時起，至2022年1月1日0時），除了小碧潭站、新北投站外，皆營運不收班。

北捷提及，主要路線板南線、淡水信義線自12月31日晚上7時起，以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，淡水信義線晚上7時後均延駛至象山站，其他路線也將視人潮狀況彈性調整班距。

北捷提醒，由於12月31日為補假日，因應跨年活動實施人潮管制，下午3時後不開放自行車、大型寵物車搭乘捷運；貓空纜車再次推出跨年專屬車廂，陪大家一起追煙火，同時延長營運至2022年1月1日凌晨2時，並視現場人潮至輸運完畢為止。配合防疫措施，請旅客務必全程佩戴口罩搭車，列車與車站也將增加消毒頻率，共同維護大家的健康。

▼2022跨年改線上轉播人車管制。（圖／北市交通局交工處提供）

▲▼2022跨年改線上轉播人車管制。（圖／北市交通局交工處提供）

▼台北捷運跨年班距。（圖／台北捷運公司提供）

▲▼台北捷運跨年班距。（圖／台北捷運公司提供）

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