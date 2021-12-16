確診男住防疫旅館「喉嚨痛卻未篩檢」　柯文哲：事後看的確有問題

記者袁茵／台北報導

北市中正區某防疫旅館連續發生2確診，境外移入（案16859）於13日解隔後確診，使北市擴大檢查防疫旅館，驗出隔壁房的人（案16870）也染疫，且案16870甚至在6日就有症狀、醫師視訊看診，引發外界質疑醫生未通報有問題。對此，台北市長柯文哲表示，事後看的確有問題，已有發給所有防疫旅館快篩試劑，一有症狀就先做快篩。

▲柯文哲視察建國中學心肌炎研究心電圖施作流程。（圖／記者呂佳賢攝）

面對北市中正區某防疫旅館發生確診案例，其案16870比案16859還更早有症狀，但7日安排醫生視訊看診、服藥後卻未採檢，使林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成質疑，居家檢疫或居家隔離期間出現症狀，當然要做篩檢，「沒有理由不去想（可能感染），他（醫師）不想，我覺得好奇怪。」

對此，柯文哲16日視察建中心肌炎研究心電圖施作流程，會後受訪時提及，15日已經下令，現階段防疫旅館比醫院還危險，每天入境大約10幾個確診案，所以現在防疫旅館標準要升級到與醫院相同，會針對防疫旅館人員造冊，比照醫療院所人員接種第三劑疫苗。

柯文哲說，目前已確定案16859、案16870晚上沒有偷跑出來聊天，但究竟是透過工作人員感染，還是通風系統問題，這個會找專家去檢查通風系統；此外也發給所有防疫旅館快篩試劑，一旦居家檢疫者有症狀，就要先做快篩。

媒體追問，是否認為當時醫師沒通報的行為有問題？柯文哲回應，「事後看⋯的確啦！入境後有上呼吸道症狀，應該做篩檢，這我同意。」

另外，關於中正區該家防疫旅館的所有人員是否篩檢完畢？柯文哲回應，與案16870同團進入者，已全數一人一間送往集中檢疫所隔離，每段時間都會做PCR篩檢，呼籲還沒打疫苗的民眾趕快接種，因為百密一疏，再怎麼守「不小心就會破口」，包括實驗室外洩、旅館外洩等，「我也不認為台灣可以永遠鎖國下去，終究還是打疫苗才是最後解決辦法。」