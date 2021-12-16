「能源轉型讓電費漲3萬」遭經濟部反駁　柯文哲：我是讀沈榮津的報告

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲15日表示，能源轉型會使每戶電費增加3萬元，但經濟部澄清，這是轉型過程中累積多年的成本，刻意誇大計算數字製造恐慌，是「數學算錯的錯誤訊息。」面對自己的說法被經濟部反駁，柯文哲16日直言，這是他讀時任經濟部長沈榮津的報告，如果經濟部認為說法不對，請出來說明用電成本會變多少。

▲柯文哲視察建國中學心肌炎研究心電圖施作流程。（圖／記者呂佳賢攝）

針對能源轉型使每戶電費增加3萬元的說法，被經濟部於15日反駁「錯誤訊息」？柯文哲16日視察建中時回應，每度電可能增加到0.8元，是沈榮津在立法院的報告，自己有讀過對方的資料，儘管被外界說造謠，「拜託！我是讀沈榮津2019年的報告！」

柯文哲強調，羊毛出在羊身上，以前講說民生用電不會漲價，問題是用電成本提高時，民生用電不漲價，難道不是政府要補貼嗎？所以正確問法是說，如果經濟部質疑他的說法不對，那就請經濟部出來說明，用電成本會變多少？

柯文哲提及，民生用電要補貼，當然可以不用漲價，但羊毛出在羊身上，「這種題目就是真理越辯越明，請經濟部出來講，如果按照你的能源政策，你電價、電力的成本會變多少？趕快出來講，你不講，我們還是有立法委員會質詢你。」

至於被前環保署副署長詹順貴痛斥「無恥」，柯文哲僅說，請經濟部把電力成本提出報告，讓大家知道是誰有問題。