國民黨4大公投會輸？　他一看民調結果：後天沒一個能過關

▲民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫各自宣講四大公投立場。（合併圖／記者張榮恩、林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

幾個月前四大公投趨勢呈現同意票大於不同意票，但在民進黨動員積極宣講後，狀況拉鋸，民進黨主席林錫耀8日在中常會上更表示公投已「黃金交叉」，幾乎是五五波。如今投票日倒數2天，媒體人黃揚明根據一項民調結果，斷言「後天應該是沒有一個能過關」。

黃揚明16日下午在臉書引述TVBS四大公投最新民調，顯示反萊豬案：同意46％、不同意37％；重啟核四：同意41％ 不同意44％；護藻礁：同意44％ 不同意41％；另公投綁大選結果仍統計中。

黃揚名斷言，「依此趨勢，後天應該是沒有一個能過關。」

對於民進黨動員黨公職積極宣講，行政院長蘇貞昌率內閣部長表達政府立場，國民黨主席朱立倫16日在臉書批評不對等、不公平；公投本質是藉由民意的質間參與，鼓勵民眾對於重大議題發表意見，但民進黨鋪天蓋地，中央政府、地方政府總動員，各種不當的行政動員高度介入了原本應該讓人民自己決定的公民投票中，對於關心公共議題的民眾是再一次的壓迫，是再一次的剝削。

▼黃揚明16日下午臉書發文。（圖／翻攝自微博／黃揚明（剝雞））