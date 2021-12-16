物價狂漲！政院出手調查　火鍋店、速食店、特色餐廳列首波稽查

記者陳家祥／台北報導

近期物價飆漲，尤其民生食品業的漲幅不小，更是讓民眾的荷包深深有感，行政院也指示成立跨部會「物價聯合稽查小組」，盼能抑制物價浮動。行政院發言人羅秉成16日表示，民生餐飲業漲價情形值得注意，上游餐飲業、國內肉品等，近期沒有明顯波動，但生產端、消費端卻有相當的差異，政院已責任法務部著手稽查。

針對近期的物價波動，行政院穩定物價小組召集人、行政院副院長沈榮津指示，跨部會物價聯合稽查小組下週展開全面稽查，並將火鍋店、速食店、特色餐廳列為第一波稽查對象。