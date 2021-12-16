駁國台辦「民主十問」　行政院：自己不民主還反問台灣

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣參加美國主辦的民主峰會，引來大陸不滿直斥西方、台灣民主是「假民主」，還搬出《中國的民主》白皮書，誇倡自己是民主國家；國台辦發言人馬曉光還提「十問」民進黨政府「這算什麼民主？」對此，行政院發言人羅秉成反嗆，「自己的不民主竟然還反問台灣民主不民主，這些反問應該是中國要自己問自己」。

行政院16日召開例行院會，會後由發言人羅秉成召開記者會轉述。針對大陸的「十問」，羅反擊，中國對台灣的威脅，包括軍機、軍艦繞台等等，除了實體威脅外，還進行網路攻擊、認知作戰，也是無時無刻不在進行當中。

「嘴巴講公投是台灣的公共政策事務，但昨天國台辦所謂的反民主十問，還是想干涉台灣的公投、民主進程。」羅秉成表示，國人同胞對來自境外敵對勢力所進行的認知攻擊、在網路上散布的假訊息，一定要提高警覺。

這中間不僅用大外宣、小粉紅、內容農場，還有在地協力者，所以人們一定要認知到，中國對台灣的民主各種威脅存在，自己的不民主竟然還反問台灣民主不民主，這些反問應該是中國要自己問自己。

羅秉成說，台灣是一個主權獨立的國家，我們在進行的是我們自已的公投事務，不要干涉、不要介入，更不要做認知作戰。