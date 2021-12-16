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洪秀柱挺核四批綠營雙標　蘇貞昌曾追加預算448億、蔡英文勉勵完工

▲▼洪秀柱呼籲支持核四，強調核能是成本最低、最穩定、最環保的發電方式。（圖／翻攝洪秀柱臉書）

▲洪秀柱呼籲支持核四，強調核能是成本最低、最穩定、最環保的發電方式。（圖／翻攝洪秀柱臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

前國民黨主席洪秀柱16日表態力挺核四重啟，她表示，其他發電方式有汙染、發電量不足等問題，核能是成本最低、最穩定、最環保的發電方式。她也批評，民進黨指核四不安全、老舊的理由牽強，行政院長蘇貞昌當時還為核四追加448億預算，時任行政院副院長的總統蔡英文，還勉勵核四要「如質如期完工」。

洪秀柱透過臉書表示，「民國83年秀柱在當立法委員時，曾因為支持核四而被提出罷免，當然，罷免案最後並沒有通過，然而秀柱這十多年來，也未曾改變過我支持核電的立場」。

洪秀柱強調，原因很簡單，人類的科技有其侷限性，能源發電是選擇題，不是開放性的申論題。在現有的能源選項當中，我們還要考量台灣的自然條件，綜合評比之下，核能絕對是成本最低、最穩定、也最環保的發電方式。

洪秀柱認為，「沒有核安就沒有核電」，這幾乎算是一句廢話，大家共同生活在這個島嶼，誰會希望自己的家園遭到摧毀或破壞？誰會希望自己的家人暴露在危險之中？但我們必須強調的是，「安全」不只是核能發電最基本的第一必要條件，任何一種能源發電，也都必須滿足「安全」的前提，燃煤造成嚴重的空氣汙染問題，已經對中南部鄉親的健康構成威脅；燃氣排放的甲烷造成地球暖化，更引發生態的浩劫。

洪秀柱強調，而太陽能、風力、水力等再生能源，以台灣的氣候環境來說，還不夠成為發電的主力，況且最近幾年國際的研究顯示，太陽能板、風力渦輪機、風電基樁防蝕技術、以及水力發電所釋放出的二氧化碳及甲烷，對環境的汙染危害，甚至不亞於燃煤發電。

洪秀柱據此表示，核電確實是最環保的能源，核廢料儲存的問題是大家關注的焦點，然而國際上已經有了最新的處理技術，目前科技也已經可將核廢料回收後再利用，例如50年前就已經存在的「鈾燃料再萃取」技術，就可以大幅減少核廢料的體積，變成原來的十分之一；或者以「深孔處置」技術處理核廢料，其實也不會對環境產生負面影響。

洪秀柱批評，民進黨一直以「核四不安全又老舊」作為反對理由，但這更不是藉口，民進黨執政的時候，當時的行政院長蘇貞昌就替核四追加了448億預算，當時的副院長蔡英文還勉勵核四要「如質如期完工」。民進黨用人民的納稅錢去買二手武器，就不會嫌棄「老舊」；蔡英文搭乘1999年出廠的空軍一號，也不會嫌棄「老舊」。

洪秀柱質疑，姑且不論核二廠、核三廠比核四更老舊卻仍在持續服役中，美國有9成的核能反應爐延役達60年，甚至有的申請延役至80年，請問民進黨，「美國人都是不怕死的笨蛋嗎？」

洪秀柱呼籲，德國的教育科學之父赫爾巴特曾說過：「相信謊言的人，必將在真理之前毀滅」。民進黨囿於自身的意識形態，罔顧科學精神，不斷散播核四的不實謠言、更對挺核人士進行各種誣衊和抹黑，我們不該視若無睹。

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