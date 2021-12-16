快訊／蔡英文盼邀法國閣員訪台　法前議長秀中文大讚「台法友好」

▲蔡英文上午親自接見法國國民議會訪團成員。（圖／翻攝自總統府直播，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

法國國民議會前議長戴扈傑15日率團抵台，進行為期5天的訪問，總統蔡英文16日親自接見訪團成員時表示，今年台法關係突飛猛進，法國國會兩院接連通過友台決議，讓台灣倍感溫暖，並稱期盼未來可歡迎法國政府的閣員訪台，讓雙邊關係更緊密、深化；戴扈傑也以中文稱「台法友好」正面回應表示，法國與台灣共享民主自由價值觀，期盼未來可在經濟領域發展富有成效的合作。

蔡英文今天接見法國訪團時說，今年是台法關係突飛猛進的一年，法國國會兩院接連通過友台決議，支持台灣參與國際，台灣深刻感受到法國國會挺台能量，尤其是多位國民議會議員的發言，都讓台灣倍感溫暖，過去幾年，台法在經貿、防疫、科技交流密切，有豐碩合作成果，相信未來供應鏈重組、網路安全、新創領域都會有更多合作機會。

蔡英文表示，明年上半年，法國將擔任歐盟輪值主席，期待在法國帶領下，能夠洽簽雙邊投資協定，開啟台灣和歐盟新的合作關係，「也希望不久的將來，能夠歡迎法國政府的閣員訪台」，繼續努力讓台法關係更深化、緊密。

蔡英文表示，此次訪團都是國民議會外交委員會的成員，面對國際情勢快速變化、威權主義持續擴張，民主夥伴更應該攜手合作，台灣會善盡國際責任，也希望能與法國等理念相近的夥伴，一起為印太地區和平穩定、世界繁榮發展做出更多的貢獻。

戴扈傑則說，他們代表法國國民議會的5個政團，今年他在國民議會提出「敦促法國政府支持台灣參與國際組織」決議案，獲得9個政團中7個政團的贊成，法國政府在國民議會的辯論中，也有正面的發言，重申及鼓勵有建設性的區域對話和政策，以維護台海的和平穩定。

戴扈傑表示，希望台法之間能夠發展富有成效的合作，尤其是在經濟方面，包括半導體、再生能源的生產等等，另外在國際機構方面，乃至台灣和法國的內部，能夠合作應對氣候變化的挑戰，能夠在Covid-19肺炎的抗疫上的合作討論也至關重要。

戴扈傑說，法國國會友台小組不僅關心公共政策，也加強法國國會議員與台灣議會之間的人際關係，這就是為什麼台法合作也考量到公民社會的活力，這項合作也奠基於，30年前這塊土地上展開的民主轉型所取得的顯著成功，透過透明自由的選舉、獨立自由的新聞、思想言論自由、結社自由，來表達政治的多元化，「這些都是我們所共同擁有的價值觀」。

戴扈傑向蔡英文表示，由於渴望發展具有效益的合作，同時也為了關注和平議題，「我們來到了您的面前」，並用中文和法文說，祝福「台法友好」合作萬歲。