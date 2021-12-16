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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國台辦批綠「碰瓷」大陸催公投票　民進黨批：意圖離間台美關係

劉康彥。（圖／翻攝劉康彥臉書）

▲民進黨發言人、新竹市議員劉康彥。（資料照／翻攝劉康彥臉書）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投進入最後倒數階段，國台辦發言人馬曉光15日稱，民進黨操弄「4項公投」，故意「碰瓷」大陸，藉此制造「反中」民粹，呼籲台灣同胞要擦亮眼睛。民進黨發言人劉康彥16日回擊，中國在公投前夕釋出相關言論，顯然意圖影響台灣投票，離間台美關係，請民眾要特別留意並提高警覺，不要受到中共認知戰的左右。

劉康彥指出，公投是台灣直接民意的展現，執政黨基於對人民負責的態度，積極傳達對台灣更有力的政治價值，然而卻看到中國無所不用其極傳遞錯誤訊息，試圖誤導台灣民眾對於公投議題的判斷。

劉康彥表示，舉世皆知散佈假訊息、影響國際與台灣最深的網軍正是來自中國，如今，台灣公投將近，中國又重施故技。但中共竟反將自我劣行加諸於他人，無疑是「作賊喊抓賊」。

民進黨指出，台灣研究團隊「IORG」日前公布報告揭露，中共藉由網路及媒體上資訊操弄，企圖影響台灣民眾對公投議題立場的手法，以誇大不實訊息引導民眾在萊豬、能源轉型議題上反美、不信任政府。國安局副局長陳進廣日前也證實包含中國政府、民間等對台認知作戰網軍的存在。此外，中國網軍擾亂台灣民主選舉、操弄疫情假訊息的種種惡行，都是現在進行式，做為國際公認的認知戰始作俑者，中共不但不思反省，反倒指控他人，羞恥心何在？

民進黨強調，台灣社會已逐漸警覺中國網軍及有心人士試圖利用民主破壞民主，欲刻意透過訊息戰，在公投議題上離間台美關係。民進黨呼籲中共，與其想盡各種抹黑造謠的辦法，造成台灣人民及國際反感，還不如虛心檢討自己，如何真誠地參與兩岸及國際互動、停止戕害他國民主，才不會讓自我惡名，持續遠播。

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