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痛批1450是「魑魅魍魎」　馬曉光：提醒大陸網民絕不上當

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2021.12.15） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

上週剛結束的廈門海峽論壇，據不完全統計，有9600多人共同參與，其中台灣嘉賓約4600人。談到新媒體對於兩岸交流發揮作用，大陸國台辦發言人馬曉光今（15日）首次呼籲，提醒大陸的網民提高警惕，掌握政策尺度，絕不上當，絕不被民進黨當局和綠營網軍帶亂節奏，要做到反「台獨」不反台灣的立場。

網路自由發聲、表態已是互聯網時代常態。對此，馬曉光則說，「我們高度肯定兩岸新媒體在兩岸交流合作中發揮的橋梁和紐帶作用。」但話鋒一轉，他公開批評台灣綠營網軍帶風向。

馬曉光也提出三點看法，首先，新媒體有助於兩岸信息傳播，特別是在民進黨當局對大陸媒體信息入台嚴密封鎖的情況下，互聯網、新媒體為兩岸同胞相互瞭解，提供了新的平台和渠道。大家也注意到，近段時間以來，有不少大陸優秀的影視劇、綜藝節目、紀錄片都在台灣熱播，有的還受到熱捧。這裡面互聯網功不可沒。

第二，在科技改變人們交往方式的情況下，特別是在當前疫情防控形勢下，互聯網為兩岸同胞通過線上線下相結合的方式繼續開展交流，提供了方便路徑。還有一些大陸互聯網企業，他們肩負社會責任，在兩岸間開展尋親、服務兩岸同胞的好事，並且提供就業、就學資訊等等便利舉措，這也極大便利了兩岸同胞交流交往。

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國台辦呼籲大陸網民不要上當。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第三，科學技術是中性的，科學技術的好與壞取決於掌握技術的人。這些年來，大家都深切感受到，民進黨當局在島內無所不用其極加強對網絡和新媒體的控制，豢養各式各樣的網軍來攻擊、誣蔑、造謠、抹黑大陸，挑撥離間，破壞兩岸關係。台灣內部已經揭露出來的大量案例，都充分說明瞭這一點。

馬曉光指出，作為大陸的網民，我們希望大家能提高警惕，掌握政策尺度，絕不上當，絕不被民進黨當局和綠營網軍帶亂節奏。我們在堅決回擊煽動兩岸同胞仇視對立，鼓吹「台獨」的同時，更要注意團結，爭取廣大台灣同胞，我們要做到反「台獨」不反台灣。

最後，馬曉光說，作為台灣的網民，我們也希望大家能衝破民進黨當局和外部勢力相勾連製造的屏障，不要怕打壓，不要怕刪號，勇敢地發出擁護兩岸關係和平發展的理性聲音來，不要讓台灣的互聯網變成民進黨豢養的「1450」、「塔綠班」等等「魑魅魍魎」橫行的「修羅場」。

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馬曉光國台辦兩岸

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