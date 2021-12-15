LIVE／公投倒數3天　民進黨中常會移師高雄

記者蘇晏男／台北報導

公投倒數三天！民進黨15日中常會移師高雄舉辦，意在用行動讓全國民眾，尤其是中南部民眾意會到，這場公投不只是政治攻防，而是關乎整個台灣。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲總統兼民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

總統兼民進黨主席蔡英文上週在中常會前召開「台灣隊站出來 1218總動員」記者會，號召全黨在最後時刻，繼續推動「四個不同意」訴求。會中，民進黨秘書長林錫耀宣布民進黨啟動「10+1」衝刺計畫。

林錫耀表示，民進黨希望透過全黨跟社會溝通4個不同意的理由，且經1個多月直接與鄉親面對面後，效果非常顯著，越來越多人認為民進黨政府的政策主張都是走在正確方向，有利於台灣未來發展，所以從各項指標看到，贊成4個不同意已經越來越多。「我們相信現在到了黃金交叉時刻，最後再衝刺的護，18日投票可以映證一個事實，就是正確方向、路線，才是民眾最好的選擇。」

有關「10+1」衝刺計畫，林錫耀指出，自9日開始，民進黨在全台22個縣市，所有黨公職都要站在路口，向所有的鄉親來宣講，由7個執政縣市長領軍，帶領所有的黨公職來宣講。10日則是民進黨22個縣市的黨公職同步，在菜市場拉票及發送文宣品。12月17日晚間則分別在高雄、台北凱道，舉辦選前最後的造勢活動。

除了這些行動之外，林錫耀表示，12月18日投票那天仍然可以宣傳、拉票，所以最後催票的行動，包括電話的拜票、傳簡訊等等，這些行動都會持續到18日投票截止為止。

民進黨中常會今天也特地移師高雄舉辦，林錫耀說，民進黨要用行動讓全國民眾、尤其是中南部民眾意會到，這場公投不只是政治攻防，而是關乎整個台灣。

林錫耀強調，民進黨希望透過執政團隊，府院黨大家全體一致，並且結合民間社會力、百工百業的力量，希望所有認同台灣、關心台灣未來的台灣隊都可以站出來，力拚這次公投能夠得到勝利和成功。

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