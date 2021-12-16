黃暐瀚曝民進黨北市布局　「蔣萬安可能會輸」

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2022縣市首長選戰將至，朝野各黨積極備戰，其中台北市長柯文哲任期屆滿，下一任市長誰接棒成為焦點。國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊都被點名是角逐寶座的有力人選，媒體人黃暐瀚表示，即便蔣萬安聲勢一片看好，但黃珊珊吃得到藍綠的票，只要綠營人選夠強，「民進黨會不會贏先不管，但蔣萬安可能會輸。」

2022年地方選舉前哨戰開跑，藍營蔣萬安呼聲最高，民眾黨黃珊珊已表態參選、綠營則有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君被點名，日前更傳出民進黨擬派知名主持人謝震武征戰，但遭到謝的否認。

黃暐瀚表示，民進黨的支持者其實非常希望謝震武參選，且還沒放棄，因為民進黨的盤算是，若台北市副市長黃珊珊參選，可以吃到藍委蔣萬安的票，只要民進黨派的人選夠強，台北市就有機會拿下。

黃暐瀚表示，為何公投會搞成選舉，因為明年這個時候就是九合一選戰，所以現在民進黨提前一年練兵，打完公投後就是明年1月9日台中立委補選和罷免林昶佐案，接著就是過年期間準備提名綠營縣市長候選人，提名底定後選戰就一路打到年底，「蔡總統顯然不想複製2018年。」

黃暐瀚指出，當蔡英文提出六都直轄市長要自己徵召的時候，自己就知道台北是重中之重，國民黨在台北已經8年沒有執政，這在過去馬英九的年代難以想像，陳水扁當時滿意度7、8成一樣倒掉，「但明年國民黨還是拿不回台北市長位置，是有可能的。」

黃暐瀚解析，台北市長柯文哲已經執政要8年，不可能沒有接班者，民眾黨要選北市議員、且大有可為，所以黃珊珊一定會參選，拉抬議員參選人氣勢；而且黃珊珊背景特別，親民黨出身、柯文哲副市長，但跟綠營關係也不錯，2016年民進黨還禮讓黃珊珊參選北市第四選區立委選舉、高嘉瑜都不能選，所以黃珊珊吃得到藍綠的票。

黃暐瀚指出，民進黨的盤算是如果能推派一個較強的人選，加上蔣萬安的票被黃珊珊吃掉，民進黨就有可能拿下台北市，「民進黨會不會贏先不管，但蔣萬安就可能會輸。」