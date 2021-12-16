綠帽尪來敲門！小王「吃完人妻」嚇壞落跑　5樓跳下重摔慘死

▲印度一名男子看見女友的正牌老公，跳下5樓摔死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印度齋浦爾（Jaipur）發生一起可怕案件，29歲男子莫辛（Mohsin Azam）與24歲人妻私奔，未料被女方丈夫找上門抓姦，他一開門與對方四目交接後，嚇得立刻轉身逃跑，一時心急，竟從5樓陽台縱身一躍，活活摔死。

《新德里電視台》等外媒報導，2年前，莫辛帶著人妻及對方的女兒離開家鄉，他們多次遷居，幾天前才搬入位於警察局附近的出租公寓。他12日墜樓後，緊急送往附近醫院，但經過數小時救治，仍於13日晚間宣告不治。

警察局長辛格（Balveer Singh）15日說明案情時表示，他們已經展開調查，並且積極尋找24歲女子及其丈夫；男方2年多來一直都在尋找妻女下落，如今終於有所斬獲，未料鬧出人命，在目睹莫辛跳樓後，嚇得逃離現場，女方得知莫辛過世後，也突然消失無蹤。

今年5月，巴西23歲男歌手凱文（MC Kevin）與朋友及一名模特兒開房間，準備來場3P，卻突然有人急促敲門，他擔心新婚妻子抓姦，打算從陽台溜走，未料失足摔下5樓，當場身亡。

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