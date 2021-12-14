想給男友驚喜！她卻目睹「劈腿實錄」綠炸　網反勸：是好事

▲原PO本來想給男友驚喜，卻撞見心碎的一幕。（圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

若意外發現自己信任的另一半，竟然在感情裡不忠，當下一定超崩潰！近期有網友就在《匿名公社》表示，自己原本想給男友驚喜，沒想到竟然親眼目睹男友的劈腿實錄，讓她當場崩潰，「我就像個笨蛋」。

原PO說道，突如其來想要給男友一個驚喜，所以提早下班1小時坐車到男友公司門口等他下班，沒想到等到的卻是殘忍的一幕，「他牽著一個女生走了出來」，原PO當場愣住，「我馬上後退躲在柱子後面」，等男友走了一段距離後，原PO鼓起勇氣打給對方，「結果他騙我還在公司加班」，這讓原PO徹底心寒。

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原PO表示，自己跟男友雖然是桃園到台北的微距離交往，「但我們明明承諾要為了未來打拼」，也是因為這份承諾，原PO忍著思念，死命地加班，「本來還跟男友約好周末要一起去逛耶誕城的」，卻直接目睹男友劈腿的那一刻，讓原PO覺得相當諷刺，「我現在還是有點不相信」，原來2年的戀情，只有一個人在認真，讓原PO崩潰「我只覺得我就像個笨蛋」。

貼文一出，網友們雖然心疼，但紛紛勸原PO，「至少妳提早發現了，而不是結婚才發現」，「雖然晚了點才知道真相，總比被那渣男繼續騙下去好」，「早點看清也好，該放手就放手，加油」，「是好事，下一個會更好」，「這種人不必為他浪費時間」。