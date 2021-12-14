尪外遇離婚「18萬聘金還我」　加討1物...網唾棄笑了：超丟臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友結婚僅1年半，就因丈夫外遇提離婚，結果對方竟厚臉皮討回18萬聘金，就連求婚時送她的國產中古車，也一併要求轉到他名下。對此，網友們氣憤不已，直呼「太扯，叫他吃屎好了啦」、「這男的也太小心眼了」。

女網友在「匿名公社」心碎提到，結婚不到1年半，因為丈夫有了外遇，她憤而決定結束婚姻關係，在雙方協議的過程中，她只想趕快做了斷，所以並沒有要求任何贍養費，「但他竟然開口跟我要回結婚時的18萬聘金，然後求婚時他送的國產中古車，也要轉到他名下，還說結婚金飾算送我作紀念，不用歸還了。」

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這番話讓她徹底寒心，傻眼直呼「當初是他自己說，希望我嫁給他時風風光光，車是他求婚時突然送我的驚喜，因為我那時剛拿到駕照，聘金的金額也是他們家開的，如今卻是翻臉不認人，只能說我看走眼才會選擇嫁給這種渣男吧！」

最後，原po也不甘心地問道，「我該還他聘金和車嗎？是不是應該跟他要求贍養費呢？沒有小孩能我該用什麼名義要求贍養費呢？」

▲丈夫自己外遇，還厚臉皮討回聘金。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

看到渣夫如此秀下限，許多網友紛紛怒回，「就説你睡我的怎麼算」、「叫他還妳青春啦，渣」、「不用還呀，他外遇資料留下來，法院見」、「離婚中古車還要前妻歸還？這男的也太小心眼了」、「打離婚官司，財產分配就可以了，資料要收集齊全」、「不用還，別想贍養費，早點脫離吧」、「斷的乾淨一點也不會有話好講，18萬加一台破車，留著幹嘛」。

另外，也有內行指出，「現在好像沒贍養費這東西，小孩的是撫養費（父母都要出），但你可以去法院請求『訴請離婚』和『剩餘財產分配』，如果有他外遇證據，對訴請離婚應該有幫助，至於聘金、車是贈與，根本不用還，只是怕他會跟你糾纏，建議去法律社團問問吧！」