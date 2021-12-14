　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尪外遇離婚「18萬聘金還我」　加討1物...網唾棄笑了：超丟臉

▲▼家庭,夫妻,家暴。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友結婚僅1年半，就因丈夫外遇提離婚，結果對方竟厚臉皮討回18萬聘金，就連求婚時送她的國產中古車，也一併要求轉到他名下。對此，網友們氣憤不已，直呼「太扯，叫他吃屎好了啦」、「這男的也太小心眼了」。

女網友在「匿名公社」心碎提到，結婚不到1年半，因為丈夫有了外遇，她憤而決定結束婚姻關係，在雙方協議的過程中，她只想趕快做了斷，所以並沒有要求任何贍養費，「但他竟然開口跟我要回結婚時的18萬聘金，然後求婚時他送的國產中古車，也要轉到他名下，還說結婚金飾算送我作紀念，不用歸還了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這番話讓她徹底寒心，傻眼直呼「當初是他自己說，希望我嫁給他時風風光光，車是他求婚時突然送我的驚喜，因為我那時剛拿到駕照，聘金的金額也是他們家開的，如今卻是翻臉不認人，只能說我看走眼才會選擇嫁給這種渣男吧！」

最後，原po也不甘心地問道，「我該還他聘金和車嗎？是不是應該跟他要求贍養費呢？沒有小孩能我該用什麼名義要求贍養費呢？」

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲丈夫自己外遇，還厚臉皮討回聘金。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

看到渣夫如此秀下限，許多網友紛紛怒回，「就説你睡我的怎麼算」、「叫他還妳青春啦，渣」、「不用還呀，他外遇資料留下來，法院見」、「離婚中古車還要前妻歸還？這男的也太小心眼了」、「打離婚官司，財產分配就可以了，資料要收集齊全」、「不用還，別想贍養費，早點脫離吧」、「斷的乾淨一點也不會有話好講，18萬加一台破車，留著幹嘛」。

另外，也有內行指出，「現在好像沒贍養費這東西，小孩的是撫養費（父母都要出），但你可以去法院請求『訴請離婚』和『剩餘財產分配』，如果有他外遇證據，對訴請離婚應該有幫助，至於聘金、車是贈與，根本不用還，只是怕他會跟你糾纏，建議去法律社團問問吧！」

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
三井LaLaport確定落腳鳳山！　100億打造4萬坪商場
陳時中「跌落神壇4關鍵」！　鄉民：被自己打爆
雷伊明轉中颱！周末有機會「掃台灣」路線圖曝光
快訊／陳修將要回看守所了！　法院更裁「收押」
《機智醫生》女星確診！　全面取消行程
主管領10萬「連Word都不會」　妹子傻眼憑什麼？網揭關鍵
Bossini千金「口鼻噴血」抽搐慘死　整形醫被起訴了
白家綺「全身剩一塊布」！　激辣泡湯全被拍
不只台積電！默克投資高雄170億　釋400個工作機會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座面對「不想要」的愛情　處女講狠話、雙子折磨你

元旦連假國道這天最塞！車流估為平日1.3倍　4條替代道路一次看

中研院檢討報告繳交困難？　陳時中：資料困在實驗室「有環境風險」

高雄又+1！三井LaLaport確定落腳鳳山　砸100億打造4萬坪商場

前男友載妹追撞她！提舊情盧「別報警」失敗惱羞了　網拍手嗨笑

雷伊估明上半天轉中颱！周末北轉逼近　有機會「掃過台灣陸地」

最強叫賣哥黃偉哲再上東森推薦台南「東坡丁」　40分鐘狂銷12500台斤

拿200元買水煎包遭拒！　網曝原因....1種硬幣店家也不愛

世新日文系畢業公演演活羽奈子與森　「虛構人格」接納不完美的自己

婆婆轟炸催生「逼喝符水3天」：註生娘娘說輸卵管塞住！人妻崩潰

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

餓壞鬣狗尾隨猛攻激烈追逐　食蟻獸拚命狂奔秒鑽土裡躲避！

12星座面對「不想要」的愛情　處女講狠話、雙子折磨你

元旦連假國道這天最塞！車流估為平日1.3倍　4條替代道路一次看

中研院檢討報告繳交困難？　陳時中：資料困在實驗室「有環境風險」

高雄又+1！三井LaLaport確定落腳鳳山　砸100億打造4萬坪商場

前男友載妹追撞她！提舊情盧「別報警」失敗惱羞了　網拍手嗨笑

雷伊估明上半天轉中颱！周末北轉逼近　有機會「掃過台灣陸地」

最強叫賣哥黃偉哲再上東森推薦台南「東坡丁」　40分鐘狂銷12500台斤

拿200元買水煎包遭拒！　網曝原因....1種硬幣店家也不愛

世新日文系畢業公演演活羽奈子與森　「虛構人格」接納不完美的自己

婆婆轟炸催生「逼喝符水3天」：註生娘娘說輸卵管塞住！人妻崩潰

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

牛排店客人收餐桌才離開　他一句話吵翻了

媽媽曝23歲女兒房間　5張照逼瘋萬人

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

呱吉戰黃士修學歷　本人PTT親自回應了：早蓋好陷阱牌

美國妹吃「台式牛排」：我困惑了！完全沒道理啊

年輕人不生10大原因　第一名是買不起房

年輕人妻報答婆婆　竟引發家庭大戰

背帆布包「穿390元上衣」慘被踢出竹科媽媽群組

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

短裙妹逆風帥騎「丁字褲全看光」　網爆眼熟：小丁續集

參加竹科太太聚會　她2原因慘被嫌棄！被踢出群組

更多熱門

相關新聞

她目睹男友「劈腿實錄」綠炸　網：是好事

她目睹男友「劈腿實錄」綠炸　網：是好事

若意外發現自己信任的另一半，竟然在感情裡不忠，當下一定超崩潰！近期有網友就在《匿名公社》表示，自己原本想給男友驚喜，沒想到竟然親眼目睹男友的劈腿實錄，讓她當場崩潰，「我就像個笨蛋」。

快訊／理科太太、先生正式離婚！

快訊／理科太太、先生正式離婚！

理科太太訴離　夫返台首度現身調解

理科太太訴離　夫返台首度現身調解

背帆布包「穿390元上衣」慘被踢出竹科媽媽群組

背帆布包「穿390元上衣」慘被踢出竹科媽媽群組

女友爽列4項名牌貨！逼他送「全家人耶誕禮物」

女友爽列4項名牌貨！逼他送「全家人耶誕禮物」

關鍵字：

外遇渣夫離婚聘金中古車偷吃贍養費匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面