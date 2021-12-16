醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

記者陳俊宏／綜合報導

境外移入案16859解隔離後2天確診，Ct值12。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，此例其實應該列為本土感染了，何以致之？因為境外移入案例越來越多了嘛，「哥幾個月前有沒有說，境外移入會是下一個決戰點？」

國內15日新增7例境外移入，其中案16870與Ct12的案16859個案住在同防疫旅館同樓層，14日因旅館擴大匡列採檢確診。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，目前看來案16870發病時間比案16859早，雖兩案住在相鄰房間，目前尚無法排除為個別獨立事件，會就兩案進行基因定序比對，是否有交互感染情形還有待調查；若確定為交互感染，不排除把案16859改列為本土個案。

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▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



對此，沈政男在臉書說，15日新增0例本土，最大事情是檢疫旅館傳出隔離期間感染，說是不排除，其實就是了，才會18天後ct值=12，此例其實應該列為本土感染了，何以致之？因為境外移入案例越來越多了嘛！

沈政男表示，「哥幾個月前有沒有說，境外移入會是下一個決戰點？當時有沒有人說什麼，喔，不要過度解讀？Delta本來就很容易在檢疫旅館例傳出感染，新加坡與越南的Delta疫情就是這樣開始。」

沈政男指出，「更可怕的是，Omicron的傳染力是Delta的2到3倍，注意這樣的倍數是R0值與突破性感染的綜合效果，不要看不懂，又在那邊亂扯一通，說是想要打臉哥。」

►本文獲得沈政男醫師授權。



▼案16859接觸者匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）



▼北市府公布案16859後續相關。（圖／北市府提供／下同）