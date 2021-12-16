獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

記者袁茵／台北報導

全台本土0確診再度破功！繼居住在新北市、工作地在台北市的中研院南港P3實驗室女助理研究員（案16816）確診，導致全台本土0確診破功後，據了解，台北市16日再爆1例新本土個案，但研判應為舊案。

據了解，16日今日新增1例本土確診，為台北市一名8旬老婦人，因為身體不舒服，自行赴醫院採檢後確診，由於確診者不常出門，因此匡列人數僅個位數字，且該案Ct值接近40，應為舊案。

至於該案是否與中研院確診女、北市中正區某防疫旅館染疫案有關聯？知情人士透露，初步調查並無關聯。